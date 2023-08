Abstimmungen in Zürich – Hagenholz: Braucht es die dritte Verbrennungslinie wirklich? Die Zürcher Kehrichtverbrennungsanlage Hagenholz soll für 367 Millionen Franken ausgebaut werden. Das sind die wichtigsten Punkte zur Abstimmung vom 3. September. Martin Huber

Die Bauten von Entsorgung + Recycling Zürich an der Hagenholzstrasse. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Worum geht es?

Die Stadt will die KVA Hagenholz in Zürich-Nord um eine dritte Verbrennungslinie erweitern und gleichzeitig auch die bestehenden Verbrennungslinien aufrüsten. Die entstehende Abwärme soll genutzt werden, um Strom und Fernwärme zu produzieren. Durch den Ausbau verdoppelt sich die Wärmeleistung der KVA Hagenholz. Dies sei ein wichtiger Schritt, um die Fernwärme ab 2040 ohne Erdgas und Heizöl zu betreiben, argumentiert der Stadtrat. Was wesentlich dazu beitrage, das städtische Klimaschutzziel netto null 2040 zu erreichen.