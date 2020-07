Interview mit Javier Bardem – «Ach, meine Frisuren werden krass überbewertet» Der spanische Weltstar überzeugt durch seine Vielfältigkeit – und oft auch mit ausgefallenem Haarschnitt. Im neuen Film sieht er ganz normal aus, aber das täuscht. Matthias Lerf

«Ich nehme dich, wie du bist, hat mir Regisseurin Sally Potter gesagt» – Javier Bardem spielt die Hauptrolle in «The Roads Not Taken.» Foto: AFP

«Ich glaube nicht an Gott, ich glaube an Al Pacino», hat Javier Bardem schon zu Beginn seiner Karriere gesagt. Und: «Al Pacino hat Licht in mein Leben gebracht und mir den Ort gezeigt, wo ich hinwollte.» Seine grosse Schauspielkarriere führte den inzwischen 51-Jährigen zu James Bond, zu den Coen-Brüdern und jetzt zur englischen Regisseurin Sally Potter. Für sie spielt er in «The Roads Not Taken» einen dementen Mann – und musste nicht, wie sonst so oft, Unfug mit seiner Frisur treiben.