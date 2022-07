Alternativen zum Schwimmbad – Acht lauschige Badestellen an Schweizer Seen und Flüssen Wer der Hitze entfliehen und die grossen Badeanstalten in den Städten meiden will, findet im Mittelland viele Alternativen. Acht besonders lauschige Badeplätze an Seen und Flüssen. Silvia Schaub

Burgäschisee, Aeschi SO

Strandbad Burgäschisee. Foto: Olaf Nörrenberg

Dort, wo heute der romantische Badesee liegt, befand sich vor rund 12’000 Jahren ein Gletscher. Aus einer abgetrennten Eisscholle ist der Burgäschisee entstanden. Einige Tausend Jahre später wurde das Ufer des Moorsees von Pfahlbauern besiedelt. Informationstafeln entlang des Ufers geben Auskunft über Geschichte, Natur und Kultur rund um den historischen Ort.

Obwohl ein grosser Teil des Gebiets unter Naturschutz steht, kann man im Strandbad oder am öffentlichen Badeplatz schwimmen. Letzterer liegt am südlichen Ufer in einer Waldlichtung mit Badewiese, Kaltwasserdusche und Grillstelle. Auf dem See gibt es ein Holzfloss zum Sonnenbaden.

Ab Solothurn oder Langenthal mit dem Bus bis Haltestelle Burgäschi.

Kappisee, Baden AG

Kappisee. Foto: PD

Bademöglichkeiten gibt es in Baden einige – vom Terrassenbad bis zum neuen Wellness-Tempel Fortyseven. Aber sich gemütlich in der Limmat treiben lassen kann man nirgends schöner als beim Kappisee zwischen dem Oederlin-Quartier und dem Kraftwerk.

Ein richtiger See ist es zwar nicht, aber immerhin gibt es eine kleine Insel mitten im Wasser mit Feuerstellen, Bänken und Tischen. Und wer mutig ist, wagt einen Sprung vom Fussgängersteg ins kühle Wasser.

Erreichbar ist der Kappisee entweder zu Fuss ab dem Bäderquartier die Limmat entlang oder mit Bus 1 oder 4 bis Station Schellenacker und dann in wenigen Minuten zu Fuss an die Limmat.

Lützelsee, Hombrechtikon ZH

Lützelsee. Foto: Michael Trost

Der Lützelsee bei Hombrechtikon im Zürcher Oberland liegt mitten in einem Naturschutzgebiet und ist umgeben von Mooren und Kleinseen. Bekannt ist er wegen der Störche, die in grosser Zahl an seinem Ufer nisten.

Hier gibt es aber auch eine kleine Seebadi. Der offizielle Schwimmbereich ist zum Schutz der Natur und der Tierwelt mit zwei Bojen eingegrenzt. Wer mag, kann den Sprung ins kühle Nass vom Steg oder vom Ein- oder Zweimeterbrett aus wagen. Für die Kleinen gibt es ein Planschbecken sowie einen Spielplatz.

Erreichbar ist der Lützelsee ab Bushaltestelle Hombrechtikon Tobel in 10 Gehminuten; badi-lützelsee.ch .

Nussbaumer- und Hüttwilersee (TG)

Hüttwilersee. Foto: Marc Dahinden

Zwischen den Hügelzügen des Seerückens und dem Thurtal, wo heute die drei verträumten Hüttwilerseen liegen, befand sich einst ein zusammenhängender See. Weil man um 1860 das Gebiet im Seebachtal landwirtschaftlich nutzbar machte, wurde der Seespiegel um einige Meter gesenkt – und es entstanden daraus der Hüttwiler-, der Nussbaumer- und der kleine Hasensee.

Noch immer gilt die Gegend als eine der schönsten und wertvollsten Feuchtgebiete der Ostschweiz, ihre Uferzonen bilden eine «Landschaft von nationaler Bedeutung». Dennoch darf man in den beiden grösseren Seen auch baden. Im Hüttwilersee lockt das Strandbad mit Kies- und Sandstrand, Sprungturm, Floss und Grillplatz (bei schönem Wetter täglich ab 10 Uhr geöffnet). Auch im Nussbaumersee lohnt sich ein Sprung ins türkisblaue Wasser.

Am besten nimmt man den Bus bis Nussbaumen TG Tobelbrunnen und entscheidet spontan, welchen See man aufsucht.

Flussbad Schwäbis, Thun BE

Flussbad Schwäbis. Foto: BOM

Feriengefühle mitten in der Stadt Thun garantiert das Flussbad Schwäbis, auch «Schwäber» genannt. Nicht allein deshalb, weil die schmucke Anlage aus dem Jahr 1884 mit dem für die damalige Zeit typischen Holzstil viel Nostalgie versprüht, sondern auch wegen der gemütlichen Sitzplätze direkt an der Aare.

Auf einer Länge von 175 Metern kann man im ruhigen Flussabschnitt schwimmen. Am besten läuft man das Aareufer entlang flussaufwärts, steigt ins herrlich grüne Wasser und lässt sich mit der Strömung hinuntertreiben. Zudem bietet das Flussbad eine Steilrutschbahn, einen Nichtschwimmerbereich, eine Liegeterrasse auf dem Inselhaus sowie ein Restaurant.

Ab Bahnhof Thun erreicht man das Flussbad mit Bus 1 oder 3 bis Haltestelle Sternenplatz, dann 200 Meter zu Fuss; facebook.com/flussbadschwaebis .

Naturbad Choller, Zug ZG

Naturbad Choller. Foto: PD

Direkt beim Ausfluss der alten Lorze mitten im Naturschutzgebiet der Stadt Zug befinden sich beim Delta Choller drei lauschige Buchten. Die westliche Bucht Richtung Cham ist eine FKK-Badestelle. Die beiden anderen eignen sich gut für Familien mit kleineren Kindern, da an dieser Stelle der See flach verläuft.

Diverse Feuerstellen und Bänke sind vorhanden, Brennholz zum Grillieren steht gratis zur Verfügung.

Mit der S1 bis Chollermüli, danach 15 Gehminuten bis zum Delta.

Affenschlucht, Winterthur ZH

Affenschlucht. Foto: Heinz Diener / LAB

Ein Dschungelerlebnis gibt es auch in der Schweiz – und zwar gleich bei Winterthur. Hinter der ehemaligen Spinnerei Hard in Winterthur Wülflingen befinden sich die Töss-Wasserfälle, die so manchen Naturliebhaber ins Staunen versetzen.

Die Töss fliesst hier über zwei hintereinandergelegene Schwellen. Daneben gibt es kleine badewannenförmige Mulden aus Sandstein, die zum Planschen und Geniessen einladen. Affenschlucht nennt sich dieser Ort, der bequem erreichbar ist.

Mit dem ÖV bis Endstation Wülflingen (Bus Nr. 2), bei der Wohnsiedlung Hard über die Fussgängerbrücke, und nach einem steilen Abstieg hat man das grüne Paradies schon erreicht.

Inseli, Rheinfelden AG

Inseli. Foto: zvg

Die kleine Insel mitten im Rhein zwischen der Schweiz und Deutschland ist bequem über die alte Rheinbrücke in Rheinfelden erreichbar. Heute kann man in der grünen Parkanlage und an den Sandstränden sonnenbaden und sich im Rhein abkühlen. Früher war das Rheinfelder Inseli ein wichtiger politischer Schauplatz. Einst stand auf dem aufragenden Felsen eine Burg. Ende des 11. Jahrhunderts residierte dort der Burgherr Rudolf von Rheinfelden, rund 200 Jahre später Rudolf I. aus dem Geschlecht der Habsburger.

Das Inseli befindet sich 5 Fussminuten nördlich vom Bahnhof Rheinfelden .



