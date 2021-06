Sweet Home: Bierbank, Blumen oder Zäune – Acht stilvolle Ideen für Garten und Balkon Dank dieser frischen Ideen verlagern Sie ihr Sommerleben gerne nach draussen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 – Provence meets Bierbank

Einfach schön: Klassiker auf dem Gartensitzplatz. Foto über: The Modern House

Noch keine Gartenmöbel? Bierbänke mit den passenden Tischen gibt es in jedem Baumarkt. Damit diese auch hübsch wirken, brauchen sie ein passendes Styling. Auch das geht schnell und ohne grossen Aufwand. Machen Sie es wie hier und pflanzen Sie Lavendel und Olivenbäume. Entscheiden Sie sich für Terrakottatöpfe und Gartenwerkzeug aus Stahlblech. Klassisches und schönes Gartenwerkzeug finden Sie bei Manufactum.

2 – Wieso nicht Camel?

Überraschende Farbe: Designermöbel von Muuto in einem warmen Hel l braun. Foto: Muuto

Klassische Farben im Metall-Gartenmöbelbereich sind helle und dunkle Grüntöne. Doch diese neuen Gartenmöbel der dänischen Firma Muuto zeigen sich in einem aparten Camel. Die Farbe heisst «Burnt Orange». Die Stühle und Tische aus dem Programm Linear Steel sind aus pulverbeschichtetem Stahl und es gibt sie auch noch in Schwarz, Weiss und Dunkelgrün.

3 – Wie am Mittelmeer

Harmonie: Mit gutem Design verbinden sich Wohnung und Outdoorbereiche auf einfachste Art . Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Bei der Wahl der Gartenmöbel entscheiden sich viele für Klassiker. Dabei hat es in diesem Bereich sehr viele spannende und edle Designermöbel. Gerade wenn die Outdoorbereiche nahe am Wohnraum sind, schaffen wohnliche Outdoormöbel die harmonische Verbindung von innen und aussen. Das ist auf der Terrasse der Keramikkünstlerin Simone Fennel und ihrer Familie sehr gut gelungen. Die Gartenmöbel von Antonio Citerio wirken mit ihren gemusterten Polstern wunderbar leicht und passen gut zur Einrichtung. Sehen Sie sich das Zuhause der Familie Wagner-Fennel an.

4 – Clever und klein

Wohnlich: A ttraktiv eingerichtet er Mini-Balkon . Foto über: Arts and Classy

Denken Sie nicht, dass es sich auf kleinstem Aussenraum nicht lohnt, Stil zu schaffen. Auf diesem kleinen Balkon steht eine chice Loungegruppe, oder besser die passenden Teile davon. Ein Eckelement hilft, dass man sich in verschiedenen Richtungen setzen kann und es sieht erst noch chic aus. Für Decken steht eine schlichte Leiter bereit und als Abstellfläche wird ein Beistelltisch genutzt.

5 – Weiss wirkt Wunder

Eleganz: Weisse Blumen haben eine ganz besondere Ausstrahlung. Foto: MKN

Damit es draussen hübsch aussieht, sind aber nicht nur die Möbel und Accessoires von Bedeutung, sondern auch die Bepflanzung. Weisse Pflanzen wirken Wunder und sorgen für Eleganz und Stil. So machen denn die in diesem Vorgarten wuchernden, weissen Hortensien ganz schön was her.

6 – Antikchic

Geschichte: Alte Möbel verzaubern Gärten und S i tzplätze. Foto über: Remodelista

Wie in der Wohnungseinrichtung werden auch im Aussenbereich die Antiquitäten immer wichtiger. Sie sind einzigartig, haben Geschichte und bestechen meist auch durch gutes Handwerk – sonst hätten Sie ja nicht so lange überlebt. Wenn Sie also nach der Suche nach etwas Besonderem sind, dann sind alte Gartenmöbel immer eine gute Idee. Hier steht auf einem kleinen Platz eine filigrane Möbelgruppe aus Metall, eingekreist mit schönen, grossen Terrakottatöpfen, die in der üppig bepflanzten Umgebung wie Skulpturen wirken.

7 – Klassik geht immer

Gut kombiniert: Leichte Stühle, schwerer Tisch und frecher Hocker. Foto über: Looks like White

Eleganz kann man auch mit modernem Design schaffen. Dafür eignen sich Klassiker. Aber achten Sie bei der Wahl, dass Sie nicht einfach ein ganzes Programm wählen. Stattdessen lässt sich mit einer gelungenen Kombination viel Spannung und Stil kreieren.

8 — Privatsphäre

Clever: Blickdichte Zaunlösung mit Stil. Foto: MKN

Bei meinen vielen Spaziergängen durch die Quartiere entdecke ich viel Spannendes und Schönes. Während Daisy begeistert herumschnuppert, schaue ich mir alles genauer an. Kürzlich ist mir dieser «Gartenzaun» aufgefallen. Relativ schnell haben sich die Bewohner damit eine Abgrenzung geschaffen, die nicht viel Platz vom kleinen Garten wegnimmt. Stünde da nämlich eine dichte Hecke oder eine Mauer, würden diese mehr Raum einnehmen. Lässt man einen normalen Gartenzaun bewachsen, dann dauert das ein paar Jahre bis der Blickschutz gewährleistet ist. So wurden hier Blachen hochgezogen und an einem Metallgerüst festgemacht. Davor wurde Efeu gesetzt, damit es dann nach einer Weile auch natürlicher aussieht.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

