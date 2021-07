Acht Tipps fürs Zürcher Partywochenende – Sie wollen endlich wieder tanzen? So geht das jetzt In Zürich öffnen die Clubs wieder. Doch der Spass ist kompliziert. Eine gute Vorbereitung könnte helfen. Unsere acht Tipps. David Sarasin

Ein Drittel dieser Clubgänger wurde vergangenen Samstag an der Tür abgewimmelt, weil sie kein Zertifikat hatten. Foto: Samuel Schalch

Optimismus ist in der Clubszene zu spüren. Für viele Betreiber und DJs bedeutet das kommende Wochenende einen Schritt in Richtung Normalität. Das Nachtnetz des ZVV ist wieder aktiviert und dies ohne den Nachtzuschlag. Zudem sind Neueröffnungen angekündigt: An der Langstrasse startet im Untergeschoss des Hiltl-Restaurants am 17. Juli ein neuer Club mit dem Namen Wunderbox.

Für das Partyvolk jedoch ist der Weg in den Club etwas komplizierter geworden. Wenn es früher half, Türsteher zu kennen, mit Clubbetreibern befreundet zu sein, auf einer Gästeliste zu stehen, ist ein solcher VIP-Status aktuell nutzlos. Was hingegen helfen könnte, ist ein persönlicher Kontakt zu einer Apothekerin oder einem Apotheker. Oder aber eine gute Vorbereitung. Diese acht Punkte helfen Ihnen dabei.