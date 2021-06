Sommer im Garten – Acht unvergessliche Abenteuer für Ihre Kinder Wie man Kinder während der Ferien im Garten erfolgreich beschäftigt. Sarah Fasolin

Gärtnerinnenstolz: Ein Mädchen präsentiert seinem Grossvater ein selber gezogenes Rüebli. Foto: Getty

Die besten und grössten Abenteuer liegen manchmal direkt vor der Haustür – im eigenen Garten. Man braucht sie nur zu finden. Mit wenig Material und etwas Fantasie wird die Umgebung zu einem Ort, der mindestens so spannend sein kann wie eine Reise ans Meer. Ein paar Ideen, wie die Sommerferien im Garten zum Highlight werden.

Ein Bohnenzelt pflanzen

Mit Holzstecken und Feuerbohnen lassen sich Wigwams bauen. Foto: Getty

Es werden mindestens zweieinhalb Meter lange stabile Stecken (zum Beispiel Haselruten) im Kreis in den Boden gesteckt und an den oberen Enden zusammengebunden. Am Fuss jedes Steckens wird die Erde gut gelockert und allenfalls mit Gartenerde oder Kompost vermischt. Drei bis fünf Bohnensamen hineinstecken und die Erde schön feucht halten. Innert weniger Wochen haben die Bohnen die Stecken umklettert und ein schönes Zelt gebildet. Vor allem die Feuerbohne eignet sich gut: Sie wächst schnell, stellt wenig Ansprüche an den Boden und ihre Blüten leuchten schön rot.

Ein Regenwurmterrarium einrichten

Für junge Forscherinnen und Forscher immer interessant: Regenwürmer. Foto: Getty

In ein Glas mit rund 12 cm Durchmesser schichtweise Sand und Erde einfüllen. Die Erde befeuchten und zuoberst Rüstabfälle hinlegen. Nun in einem Kompost oder einer Grünfläche mit einem Schäufelchen nach circa zehn Regenwürmern suchen und diese ins Glas legen. Das Glas an einen dunklen, schattigen Ort stellen – Regenwürmer mögen kein Licht. Nun kann man das Glas von Zeit zu Zeit hervornehmen und beobachten, wie sich die Regenwürmer durch die Erdschichten bewegen, Rüstabfälle holen und in ihre Gänge ziehen. Nach spätestens vier Wochen das Glas auf einer Erdoberfläche oder auf dem Kompost ausschütten.

Einen Graskopf wachsen lassen

Lustig, so ein langhaariger Graskopf. Foto: Getty

In den Fuss einer alten Strumpfhose einen Löffel Grassamen geben. Anschliessend mit Erde oder Sägemehl auffüllen, festdrücken und den Strumpf oberhalb der Ferse zubinden. Mit Gummibändern eine Nase und zwei Ohren abbinden. Die Figur in eine Schüssel mit Wasser legen und vollständig durchnässen lassen. Auf einer Untertasse ans Fenster stellen und Augen ankleben. Nach ein paar Tagen wachsen dem Graskopf grüne Haare.

Ein Insektenhotel basteln

Vater und Tochter hängen an einem Baum ein Insektenhotel auf. Foto: Getty

Aus ein paar Brettchen einen drei- oder vieleckigen Rahmen zimmern. Alternativ bei einer alten hölzernen Weinkiste den Boden herausnehmen, sodass nur noch der Rahmen besteht. Nun den Rahmen füllen mit Strohhalmen, Schilf- oder Bambusröhrchen oder leicht verwitterten Ästen, in die man bei der Schnittfläche Löcher bohrt. Ein Backstein mit kleinen Löchern kann im Rahmen platziert werden. Dieses Wildbienenhotel hängt man an die Balkonwand und kann bestimmt schon bald beobachten, wie es bewohnt wird. Werden die einzelnen Löcher mit einer feinen, pergamentähnlichen Schicht verschlossen, hat das Wildbienchen dort seine Brut abgelegt.

Einen eigenen Gemüsegarten anlegen

Reiche Ernte: Ein Mädchen beim Salatschneiden. Foto: Getty

Das klappt auch noch mitten im Sommer und geht auch in einem grossen Topf oder einer Kiste auf dem Balkon. Besonders gut kommt bei Kindern an: Fenchel (weil man mit etwas Glück darauf bald ein paar Schwalbenschwanzraupen findet), Kohlrabi «Superschmelz» (weil es riesige Köpfe gibt), Samenmischung mit verschiedenfarbigen Rüebli (weil der Überraschungsmoment beim Herausziehen jedes Mal ein Highlight ist), Schnittsalat (weil Freude herrscht, wenn der Salat wieder nachwächst) oder eine Samenmischung mit verschiedenfarbigen Bohnen (weil die Farbe eine zusätzliche Attraktion bietet).

Ein Schneckenrennen veranstalten

Foto-Finish beim Schneckenrennen. Foto: Getty

Auf eine glatte Oberfläche (Holzbrett, Schieferplatte, Karton etc.) einen grossen Mittelpunkt malen und darum herum mehrere Kreise ziehen – ähnlich einer Zielscheibe. Nun den Häuschenschnecken vorsichtig eine Nummer aufkleben, sie in der Mitte platzieren und loskriechen lassen. Die Schnecke, die zuerst den äussersten Rand erreicht, hat gewonnen.

Die Gartenschätze zum Klingen bringen

Mit Schneckenhäuschen, knorrigen Holzstücken, Tonscherben und anderen Fundstücken lassen sich dekorative Windspiele basteln. Foto: Getty

Kinder finden im Garten immer Schätze: Schneckenhäuschen, Knochenstückchen, spezielle Steine, hübsche Ästchen, Samenkapseln, Tonscherben, rostige Nägel, knorrige Wurzeln. An mehreren Drähten jeweils mehrere Fundstücke befestigen – entweder indem man sie mit Draht umwickelt oder indem man Löcher in die Fundstücke bohrt und den Draht durchsticht. Dann mehrere unterschiedlich lange Drähte jeweils im Abstand von ein bis zwei Zentimetern an einem Ast festmachen. Den Ast an zwei Schnüren in einen Baum hängen und auf Wind warten.

Eine Gartenpuppe basteln

Zwei Ästchen und ein paar Wollreste, viel mehr braucht es nicht für eine lustige Gartenpuppe. Foto: Sarah Fasolin

Ein Ästchen mit Gabelung und ein gerades Ästchen übers Kreuz legen und mit Draht zusammenbinden. Nun die Kleider entstehen lassen, indem man Wollreste um die Holzfigur wickelt: Hosen, Pullover, T-Shirt im Ringellook. Ein paar Wollstückchen in der Mitte zusammenbinden und als Haare aufkleben. Wackelaugen auf die Rinde kleben und mit Tipp-Ex ein Gesichtchen malen – und schon ist die Puppe parat zum Spielen.

