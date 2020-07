Alabama – Achtjähriger Junge in Einkaufszentrum erschossen In einer Shopping-Mall in Hoover im US-Staat Alabama sind am Freitagnachmittag Schüsse gefallen. Ein Achtjähriger starb, weitere Menschen wurden verletzt.

Im US-Staat Alabama ist am Freitag ein achtjähriger Junge in einem Einkaufszentrum erschossen worden. Drei weitere Menschen, darunter ein minderjähriges Mädchen, seien mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei in Hoover am Freitagabend (Ortszeit) mit. Polizei-Chef Nicholas Derzis sprach von einem «tragischen Vorfall».

In der Shopping-Mall seien am Nachmittag aus noch unbekannten Gründen mehrere Schüsse gefallen, hiess es. Zu dem Motiv oder den möglichen Tätern machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen würden andauern.

