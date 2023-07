Sweet Home: Packliste, Lektüre und schöne Dinge – Achtung, fertig, Sommerferien! Hier bekommen Sie gute Tipps fürs Kofferpacken, finden schöne Reisebegleiter und viele Inspirationen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Endlich weg

Auf und davon mit Reisefieber als Antrieb und Fernwehträumen als Inspiration. Foto: Zara Home

Ich dachte eigentlich immer, irgendwann lerne ich es, das Autofahren. Dann kann ich jederzeit meinen Koffer packen und wie mein Jugendidol Françoise Sagan in einen Sportwagen steigen und mit wehenden Haaren Richtung Meer fahren. Aber es kam anders. Das Autofahren ging zwischen Auslandaufenthalten und Wohnen in der Stadt vergessen, auch bei meinem Mann. Am liebsten reise ich im Zug und Autofahren mag ich überhaupt nicht mehr. Doch dieses Bild mit dem coolen blauen Wagen vermittelt freies Reisegefühl und macht auf jeden Fall Lust aufs Verreisen. Damit das einfacher, stilvoller und entspannter geht, helfen Ihnen diese Tipps und Inspirationen. Schöne Accessoires dafür finden Sie zum Beispiel bei Zara Home, wo pünktlich zum Ferienbeginn eine neue kleine Reisekollektion aufgelegt wurde.