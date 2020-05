Neue Ernährungsform – Adeles Sirtfood-Diät auf dem Prüfstand Die Theorie ist bestechend: Proteine, die Sirtuine heissen, sollen dank gesunder Kost aktiviert werden. Ob das so funktioniert, ist fraglich. Warum die Ernährungsform dennoch empfehlenswert ist. Anke Fossgreen

So schlank präsentierte sich Adele an ihrem 32. Geburtstag Anfang Mai. Foto: Instagram

Adele bei einer Preisverleihung 2016. Foto: Niklas Hallen (AFP)

Die britische Sängerin Adele Adkins hat abgenommen und zwar sehr viel: 45 Kilo, wird gemunkelt. Die zuvor kurvenreiche Künstlerin soll sich an eine Ernährungsform mit dem kryptischen Namen Sirtfood-Diät gehalten haben. Dieses Konzept hat Proteine im Fokus – genauer Enzyme, die Sirtuine heissen und viel versprechen.Die Liste der Verheissungen ist lang: Die Enzyme sollen helfen, turbomässig Fett zu verbrennen, Muskeln aufzubauen, das Immunsystem zu stärken und als Anti-Aging-Elixier auch gleich noch Alterungsprozesse verlangsamen.

Die Sirtuine sind tatsächlich besonders. Diese Enzyme sind an wichtigen Abläufen in der Zelle beteiligt – und zwar solchen, die mit Alterungsprozessen und Langlebigkeit zu tun haben. Sie funktionieren wie Schalter, die andere Proteine regulieren. So können sie der Entstehung von Krebs entgegenwirken, von Stoffwechsel- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie entzündlichen Prozessen. Zudem helfen sie, das Erbgut zu reparieren und damit die Zellen zu verjüngen.

Lebensverlängernde Wirkung

Beste Voraussetzungen also für eine Wunderwaffe. Die Frage ist, wie wir die Arbeit der Sirtuine in unserem Körper gezielt ankurbeln können. Darüber sind sich Wissenschaftler wie David Sinclair von der Harvard Medical School in Cambridge (USA) bereits einig: durch Hungern. Der Genetiker erforscht seit Jahren die Mechanismen, wie Organismen altern und wie die Prozesse aufzuhalten sind. Dabei ist er auch auf die Sirtuine gestossen – zunächst in Hefezellen. Dort waren diese Proteine besonders aktiv, wenn die Hefezellen im Labor 30 Prozent weniger Nahrung bekamen. Das Gleiche beobachten Forscher auch bei Mäusen. Und: Hungernde Hefezellen und Mäuse leben deutlich länger.

Darüber, ob bei hungernden Menschen ähnliche molekulare Mechanismen ablaufen, ist indes wenig bekannt. Einfach, weil es kaum Versuchspersonen gibt, die dauerhaft radikal die Kalorien reduzieren, schreibt Sinclair in seinem Buch «Das Ende des Alterns». Hinweise gibt es jedoch: Beispielsweise ist das Sirtuin 1 in besonders hohen Konzentrationen im Blut von Magersüchtigen zu finden, in etwas geringerem Mass bei Normalgewichtigen, hingegen kaum bei Personen mit einem sehr hohen Anteil an Körperfett. Eine entsprechende Untersuchung publizierten vor zwei Jahren italienische Forscher in der Zeitschrift «Frontiers in Endocrinology».

Demnach scheint es also möglich zu sein, die Sirtuine durch Hungern auch beim Menschen zu aktivieren. Aber gerade drastische Kalorienreduktionen sind für Abnehmwillige eine grosse Hürde. Das Bestechende an der Sirtfood-Diät soll hingegen sein, ohne grosse Anstrengungen denselben Effekt zu erzielen.Das aber – man ahnt es – ist nicht möglich. «Adele hat sicher sehr viel Arbeit hinter sich», sagt Susanne Maurer von Adimed, Zentrum für Adipositas- und Stoffwechselmedizin, in Winterthur. Die Ärztin und Ernährungsexpertin hilft seit 20 Jahren Übergewichtigen beim Abnehmen. Adele habe ein umfassendes Programm zusammen mit einer Personal-Trainerin absolviert; da gehört viel Bewegung dazu und eine streng reduzierte Kalorienaufnahme. Genau das empfiehlt Maurer auch ihren Patienten. «Letztlich kommt es immer aufs Gleiche hinaus», sagt die Fachfrau: «Wer abnehmen will, muss weniger Energie aufnehmen als verbrauchen.»

Bei der Sirtfood-Diät heisst es jedoch, dass die Art der Ernährung helfe, vermehrt Fettpolster ab- und Muskeln aufzubauen. Das soll über die Sirtuine geschehen. Bekannt ist nämlich, dass sich die Sirtuine auch durch bestimmte pflanzliche Stoffe in der Nahrung aktivieren lassen. Diese sogenannten sekundären Pflanzenstoffe sind beispielsweise in Gemüse, Obst und Vollkornprodukten enthalten. Sie dienen den Pflanzen, Feinde abzuwehren, Wachstumsprozesse zu regulieren oder auch als Schutz vor UV-Strahlung. Vor allem der aus Rotwein bekannte Stoff Resveratrol, der neben Trauben auch in anderen Früchten – etwa Beeren – vorkommt, kann Sirtuine anschalten – im Labor.

Dass sekundäre Pflanzenstoffe gesundheitsfördernde Eigenschaften haben, ist unumstritten.

Dass diese sekundären Pflanzenstoffe, die wir mit der Nahrung aufnehmen, gesundheitsfördernde Eigenschaften haben, ist unter Ernährungsexperten unumstritten. Hinweise dafür gibt es aus epidemiologischen Studien. Welche Auswirkung jedoch ein einzelner Stoff letztlich auf den Körper hat, ist unbekannt.

Wunder sind also auch von den Pflanzenstoffen und Sirtuinen nicht zu erwarten. Dennoch sagt Maurer: «Wer sich gemäss der Sirtfood-Diät ernährt, macht zumindest nichts falsch.» Auf dem Speiseplan steht reichlich pflanzliche Kost, Vollkornprodukte, ungesättigte Fette wie Olivenöl und Nüsse und als Proteinlieferanten Eier, Soja-Produkte oder helles Fleisch. «Das ist eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung», sagt Maurer. Sie könne sie also mit gutem Gewissen zum Abnehmen empfehlen.

Einfach mal ausprobieren

Warum aber braucht es nun schon wieder eine neue Diät? Da komme noch ein weiterer Aspekt hinzu, sagt die Ärztin: «die Psychologie». Die immer gleiche Aussage «weniger essen und mehr bewegen», erreiche viele Menschen nicht. Da hätten sich Trends durchaus bewährt. «Wenn eine neue Methode gerade angesagt ist und eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung propagiert, warum sie nicht einfach mal ausprobieren?», sagt Maurer. Adele hat es vorgemacht.