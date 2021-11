Plakatfront gegen Covid-Gesetz - Adliswiler Drogistin irritiert ihre Kundschaft

Plakate im Schaufenster – Drogerie verliert Kunden wegen ihrer Corona-Kritik Im Zentrum von Adliswil sorgt Drogistin Susanne Meier für Stirnrunzeln. Sie exponiert sich als Massnahmenkritikerin und ärgert sich über das «Theater um Corona». Markus Hausmann

Neben Produktwerbung nutzt die Drogerie ihr Schaufenster derzeit vor allem für politische Botschaften. Foto: Michael Trost

Der Blick ins Innere des Geschäfts ist gerade ziemlich erschwert: Zu viele Plakate hängen am Schaufenster von Susanne Meiers Drogerie. Der sonst eher unauffällige Laden an der Albisstrasse 7 in Adliswil, an zentraler Lage, sorgt in diesen Tagen für Gesprächsstoff. Denn die Plakate transportieren eine unmissverständliche Botschaft: Nein zu den Änderungen des Covid-Gesetzes, über die am 28. November abgestimmt wird.

Von «Massenüberwachung» und «Impfzwang» ist auf dem aufgehängten Kampagnenmaterial des Nein-Komitees zu lesen. Daneben prangt am Fenster auch ein Papier des Netzwerks Aletheia, das sich aus Impf- und Massnahmenkritikern zusammensetzt. Die Corona-Impfstoffe seien «nachweislich unnötig, unwirksam und unsicher», heisst es darauf.