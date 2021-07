Nach Rücktritt aus Nationalmannschaft - Admir Mehmedi will Wohnungen in Winterthur bauen

Überbauung in Räterschen – Firma um Admir Mehmedi plant Wohnungen Nach Bauprojekten in Dübendorf und Seuzach nimmt eine Firma um den Fussballer nun ein Bauprojekt beim Bahnhof Räterschen in Angriff. Jonas Gabrieli

Admir Mehmedi, in Oberwinterthur aufgewachsen, spielt derzeit beim deutschen Verein VfL Wolfsburg. Foto: Imago Images/regios24

Der in Oberwinterthur aufgewachsene Fussballer Admir Mehmedi betont in Interviews immer wieder seine Verbundenheit mit der Eulachstadt, in die er offenbar eines Tages mit seiner Familie zurückkehren will.

Noch ist seine Karriere als Fussballer nicht vorbei, allerdings gab er letztes Wochenende seinen Rücktritt aus der Schweizer Nationalmannschaft bekannt. Fast gleichzeitig wurde er zum dritten Mal Vater. Sein Vertrag beim deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg läuft noch bis zum nächsten Sommer.

Dass Mehmedi sich bereits seit längerem Gedanken über die Zeit nach seinem Fussballerleben macht, beweist seine rege Immobilientätigkeit. Im Sommer 2016 kaufte er beispielsweise ein Haus in Oberwinterthur, in dem seine Eltern und sein Bruder leben.