Havarie der «Ever Given» – Ägypten beschlagnahmt Schiff und fordert 900 Millionen Dollar Rund eine Woche lang blockierte der Mega-Frachter im März den Suezkanal. Nun pocht Ägypten auf Schadensersatz – und geht gegen die Besitzer vor.

Die Kanalbehörde hatte angegeben, Ägypten seien wegen der Blockade pro Tag zwischen zwölf und 15 Millionen Dollar entgangen. Foto: Keystone

Ägypten fordert eine Entschädigung in Höhe von 900 Millionen Dollar für die tagelange Blockade des Suez-Kanals – und hat zur Absicherung das Containerschiff «Ever Given» beschlagnahmt. Das sagte der Chef der Kanalbehörde, Ossama Rabie, der Zeitung «Al-Ahram» vom Dienstag. Die «Ever Given» hatte die wichtige Handelsroute sechs Tage lang blockiert. (Das könnte Sie auch interessieren: Folgen der Suezkanal-Blockade – Fünf Erkenntnisse aus der Ever-Given-Havarie)

Die «Ever Given» war am 23. März in einen Sandsturm geraten und auf Grund gelaufen. Das 400 Meter lange Schiff steckte danach quer in dem engen Kanal fest, davor und dahinter stauten sich mehr als 400 Schiffe. Ägypten entgingen Einnahmen aus den Kanalgebühren; dazu kamen laut Rabie Unterhaltskosten und Kosten für Arbeiten, um das Schiff freizuschleppen. Das gelang am 29. März.

Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff Ever Given ist wieder frei. Video: Tamedia

Die Kanalbehörde hatte angegeben, Ägypten seien wegen der Blockade pro Tag zwischen zwölf und 15 Millionen Dollar entgangen. Laut Allianz-Versicherung verursachte der Unfall weltweit Kosten von sechs bis zehn Milliarden Dollar. Die «Ever Given» gehört dem japanischen Unternehmen Shoei Kisen Kaisha und fährt unter panamaischer Flagge. Der Chef der Kanalbehörde sagte, das Schiff sei solange beschlagnahmt, bis die verlangte Summe bezahlt sei.

AFP/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.