Wer kennt das nächste Corona-Hobby? – Äh, hallo, es müsste jetzt langsam das neue Brotbacken her Sauerteiglen, temporärhündelen, winterschwimmen: Die Pandemie hat viele von uns gut geerdet. Soll das anhalten, brauchts frische Trends. Wir ziehen den Publikumsjoker! Thomas Wyss

Früher oder später kommt selbst beim geduldigsten Sauerteigbrotbäcker der Moment, da ihn Diskussionen über die Qualität der Kruste anöden. Foto: Keystone

Haben Sie kürzlich auch das gefühlt 394. selbst fabrizierte Brot aus dem Ofen geholt und dabei eher Gleichgültigkeit als Aufregung verspürt? Perfekt, dann sind Sie hier richtig!

Bekanntlich sind wir ja zurzeit in der fünften Corona-Welle und gleichzeitig im zweiten Pandemiewinter. Vor allem aber wären wir auch mitten in «Season 3», wenn man die Situation in Bezug auf die etlichen wohltuenden Hobbys und Trends betrachtet, die Covid-19 und seine Folgen bewirkt haben. Doch eben: wären, Konjunktiv II. Denn in der Realität ist da nichts, nada, niente.