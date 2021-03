Brief an den Bundesrat – Ärger über die abgelehnte Impfstoff-Herstellung des Bundes wächst Parlamentarier fordern den Bundesrat in einem offenen Brief dazu auf, eine Produktionslinie für Impfstoff im Wallis zu eröffnen. Die Lonza hatte ein entsprechendes Angebot gemacht. Jon Mettler

Lonza hat der Eidgenossenschaft angeboten, am Standort Visp eine bundeseigene Produktionslinie zur Herstellung von Impfstoff gegen Covid-19 in Betrieb zu nehmen. Foto: Olivier Maire (Keystone)

Am Tag der Bundesratssitzung steigt der Druck auf die Landesregierung. Sieben Parlamentarier von links bis rechts um den Berner SVP-Nationalrat Lars Guggisberg haben einen offenen Brief an den Bundesrat geschrieben, der am Donnerstagabend bei der Bundeskanzlei einging. Darin fordern sie den Bundesrat dazu auf, zu prüfen, inwiefern mit dem Basler Pharmaunternehmen Lonza im Wallis eine Produktionsstrasse zur Herstellung eines Covid-Impfstoffs aufgebaut werden könnte. Weiter soll der Bundesrat abklären, wie weit eine solche Produktionslinie für angepasste Impfungen gegen Mutationen des Coronavirus’ zur Verfügung stehen könnte.

Der Brief ist die jüngste Reaktion auf einen Bericht der Redaktion Tamedia vom vergangenen Mittwoch, wonach die Eidgenossenschaft das Angebot von Lonza ausgeschlagen hat, in der Schweiz in Eigenregie einen Impfstoff gegen Covid-19 herzustellen. Das Bundesamt für Gesundheit hatte die Ablehnung mit zwei Gründen erklärt: Erstens müssten für eine staatliche Impfstoffproduktion zuerst eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Zweitens könnte auch eine staatliche Herstellung nicht sofort genügend Dosen für alle bereit stellen.

Bundesrat kassiert Kritik auch aus der Corona-Task-Force

Doch diese Argumente überzeugen in Bern nicht: Bereits am Donnerstagabend hatte die FDP in einem Communiqué von einem «Impfgate» gesprochen und den zuständigen Gesundheitsminister dazu aufgefordert, sich zu erklären. Auch die parlamentarischen Gremien sollen gemäss FDP die Vorgänge untersuchen – durch die Geschäftsprüfungskommission, oder bei Bedarf durch eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK). Eine PUK ist das schärfste Instrument, das dem Parlament zur Verfügung steht.

Auch in der Corona-Task-Force wird Kritik an der Ablehnung laut: «Man hätte offensichtlich mehr machen können und trotz der damaligen Unsicherheiten wohl auch machen sollen. Da wurde wohl am falschen Ort gespart», sagte der Wirtschaftsprofessor Marius Brülhart, Mitglied des wissenschaftlichen Task-Force des Bundes, zu «20 Minuten». «Es zeigt sich international, dass staatliche Unterstützung einen wesentlichen Beitrag leisten kann zur Beschleunigung der Produktion von Impfstoffen.»

Um das aktuelle Lieferloch zu stopfen, käme eine staatliche Produktion jetzt vermutlich zu spät. «Aber jetzt ist der Moment, um zu überlegen, wie wir die Versorgungssicherheit für künftig wahrscheinlich notwendige Nachimpfungen gewährleisten können», sagte Brülhart.