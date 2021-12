Covid-Impfung für Kinder – Ärzte verlieren die Geduld – und beginnen auf eigene Faust Der Impfstoff für Kinder ist zwar zugelassen, aber immer noch nicht eingetroffen. Erste Ärzte preschen nun vor – ohne Empfehlung des Bundes. Cyrill Pinto Fabienne Riklin

Deutschland impft bereits Kinder zwischen 5 und 11 Jahren gegen Corona. In der Schweiz müssen sich die Eltern noch gedulden, ausser sie finden einen Arzt, der off-label impft. Foto: Keystone

Inzwischen sind es schon fast zehn Tage her, seit Swissmedic grünes Licht für die Impfung von Kindern zwischen 5 und 11 Jahren erteilt hat. Doch der entsprechende Impfstoff lässt weiter auf sich warten. Das zuständige Bundesamt für Gesundheit (BAG) vertröstet die Ärzte auf Anfang Jahr. Angesichts der hohen Inzidenz bei Kindern sorgt diese Nachricht bei Eltern und Ärzten für Unverständnis. Inzwischen ist manchen der Geduldsfaden gerissen.

Etwa Peter Tomasi, der in seiner Praxis in Wädenswil ZH auch Kinder behandelt und schon einen Tag nach der Zulassung am 11. Dezember zwei Jungen mit einer Kinderdosis vom herkömmlichen Impfstoff Comirnaty von Pfizer-Biontech impfte. Die anonymisierte Impfdokumentation dazu stellte Tomasi online. Daraus geht hervor: Der Arzt verwendete nur ein Drittel der üblichen Dosis, also 0,1 statt 0,3 Milliliter. «Ich wollte zeigen, dass die Kinderimpfung mit dem verfügbaren Impfstoff problemlos möglich ist», sagt Tomasi.