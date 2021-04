Marlen Reussers verrücktes Leben – Ärztin, Politikerin, Radprofi – diese Frau kann fast alles Sie war ein Sportmuffel mit kaputten Füssen und strampelte aus dem Nichts an die Weltspitze: Für die Bernerin Marlen Reusser scheint es kaum Grenzen zu geben. Philipp Rindlisbacher

Einzigartige Erscheinung: Marlen Reusser hat viele Talente. Und noch mehr Selbstvertrauen. Foto: Ulf Schiller (Freshfocus)

Marlen Reusser war 17, Gymnasiastin, Sportmuffel. Der Turnlehrer verlangte ihrer Meinung nach Unzumutbares: Alle Schüler sollten an einem Inlineskating-Rennen in Biel teilnehmen oder den knapp fünf Kilometer langen Berner Altstadt-Grand-Prix laufen. «Saudoof» fand Reusser den Plan. Der Lehrer aber liess sich nicht umstimmen.

Und so begann die Emmentalerin daheim auf dem Bauernhof zu trainieren. Turnschuhe an, los gings – doch nach der zweiten Scheiterbeige machte sie bereits kehrt. Am GP rannte sie dennoch. Und war fasziniert von der Atmosphäre. Sie sagt: «Ohne diesen Lehrer wäre aus mir keine Sportlerin geworden.»

Zwölf Jahre sind vergangen, mittlerweile ist Reusser Radprofi. EM-Dritte und WM-Zweite im Zeitfahren ist sie schon, sie gilt als eine der grossen Schweizer Olympiahoffnungen für Tokio. Und das, obwohl sie erst seit fünf Jahren nach Plan trainiert, 2017 ihre ersten Rennen bestritt.

Es ist die Geschichte einer in jeder Hinsicht aussergewöhnlichen Frau. Die an der Hochschule der Künste lernte, weil sie als talentierte Geigenspielerin galt. Die Medizin studierte und als Assistenzärztin im Spital Emmental praktizierte. Die für die Jungen Grünen in den Nationalrat wollte. Und deren Füsse eine angeborene Fehlbildung haben, sodass die Ausübung der meisten Sportarten unmöglich ist.

Wie bei Rudi Carrell – aus dem Nichts auf die Showbühne

Nach dem Grand Prix wurde Reusser Mitglied beim Berner Leichtathletikverein STB. Die Fortschritte waren unübersehbar, aber der Körper machte ihr Probleme: In beiden Füssen ist das untere Sprunggelenk deformiert, nach einem intensiven Training litt sie zwei, drei Tage lang unter starken Schmerzen. Eine Operation linderte die Beschwerden im Alltag, aufs Joggen verzichtet sie jedoch bis heute.

Reusser versuchte sich beim Wasserball und ging schwimmen. Nach einem Sprachaufenthalt bei einer sportbegeisterten Familie im Welschland kehrte sie mit einem Rennvelo heim und machte bald darauf das Alpenbrevet. Die Dreipässefahrt beendeten nur fünf Männer schneller, obwohl sie bergab vor lauter Respekt derart stark bremste, dass sie fast die Beläge verschliss. Auch beim Gigathlon glänzte sie mit schnellen Abschnittszeiten. Reusser trainierte nach Gutdünken, ein paarmal fuhr sie vom Emmental zum Freund nach St. Gallen. Einfach so. Wegen der sportlichen Challenge. Und um das Zugticket zu sparen.

Sie realisierte, dass sie über einen leistungsfähigen «Motor» verfügt. Und doch blieb sie ein unentdecktes Talent. «Erstaunlich», sagt sie, «auf mich kam lange niemand zu und meinte: Dich müsste man fördern.»

Ein passionierter Radfahrer aus der Region jedoch nahm sich ihrer an, ermutigte sie, nationale Rennen zu fahren. Was geschah, erinnert an die Samstagabendkiste «Lass dich überraschen», in der Entertainer Rudi Carrell die rasante Verwandlung inszenierte. Vom angestammten Umfeld direkt auf die Showbühne. Oder bei Reusser: eben noch im Arztkittel, nun im Renndress. Ihr erstes Zeitfahren bestritt sie im Mai 2017, die Bernerin siegte überlegen. Drei Wochen später deklassierte Reusser die Konkurrenz an den Schweizer Meisterschaften; beim Überholen einer Fahrerin rief sie dieser «Hopp, hopp» zu. Es war nicht spöttisch gemeint, «ich hatte einfach keine Ahnung, dass man so etwas nicht macht».

Ohne Lohn zurück ins Kinderzimmer – weil sie durch alle Raster fiel

Vom Radsport an sich verstand Reusser rein gar nichts. Nicht einmal im Fernsehen hatte sie ihn verfolgt. Bei ihrem ersten Massenstartrennen ging sie mangels taktischer Kenntnisse jede Attacke mit, «schon vor der Hälfte war ich so blau, dass ich Sterne sah».

Nun erkannte auch der nationale Verband Swiss Cycling diesen Rohdiamanten. Reusser wurde für die WM selektioniert, reiste direkt von der Studienabschlussreise aus Griechenland an – mit einem Rucksäckli. Den lukrativen Job als Ärztin aber gab sie erst 2019 auf. Für ein Jahr fand Reusser Unterschlupf im Entwicklungsteam des Weltverbandes UCI, neben ihr Fahrerinnen aus Äthiopien, Eritrea, Paraguay, Trinidad und Tobago. Sie unterschrieb einen Vertrag ohne Lohn, zog zurück ins Kinderzimmer, mit ihr Freund Baddredin Wais, ein Flüchtling aus Syrien und ebenfalls Radprofi. Mittlerweile sind die beiden getrennt.

Ein Frauen-Feld in Frauenfeld? Infos einblenden Das sei doch lächerlich, sagt die Schweizer Spitzenfahrerin Marlen Reusser. «Wir haben das Jahr 2021. Und doch müssen wir betteln, dass wir irgendwo fahren können.» Ein halbwegs bedeutendes Frauenrennen findet in der Schweiz nicht statt. Noch nicht? Flandern-Rundfahrt, Paris–Roubaix, Lüttich–Bastogne–Lüttich – die Klassiker gibt es mittlerweile auch für die Frauen. Der Schweizer Radsportverband Swiss Cycling will nachziehen: Vor anderthalb Jahren wurde das Förderprojekt #fastandfemaleSUI gegründet, eine der Ideen ist, eine Tour de Suisse Women durchzuführen. Das Problem dabei ist die Mittelbeschaffung. Rund eine halbe Million Franken dürfte dafür nötig sein, allein übers Sponsoring lässt sich dieser Betrag nicht ansatzweise generieren. Swiss Cycling will investieren, die Mittel aber sind begrenzt. Die Finanzierung soll daher primär durch jene Bundesgelder erfolgen, die bereits für die Strassen-WM 2020 in Aigle-Martigny gesprochen worden waren. Wegen Corona fanden die Titelkämpfe nicht in der Romandie, sondern im italienischen Imola statt. Die Organisatoren müssen nun darlegen, wie gross die Aufwände waren – und der Rest der Gelder gemäss Subventionsgesetz an Swiss Cycling zurückzahlen. Der Prozess jedoch zieht sich in die Länge. Und so befasst sich mittlerweile auch der Bundesrat mit dem Thema. Die Nationalrätinnen Diana Gutjahr (SVP) und Aline Trede (Grüne) haben eine Motion eingereicht, sie fordern vom Bund eine Defizitgarantie von 300’000 Franken für eine Tour de Suisse der Frauen. Sämtliche Parteien unterstützen die Idee. Vielleicht also kommt es schon 2021 zu einem Frauen-Feld in Frauenfeld. In der Thurgauer Kantonshauptstadt startet die Landesrundfahrt der Männer, am ersten Wochenende (5. und 6. Juni) soll es auch zwei Etappen für die Frauen geben. Das wärs dann aber auch schon. Langfristig sind die Pläne ambitionierter: Fünf bis sechs Etappen sollten es schon sein. (phr)

Im Frauenradsport ist die Bezahlung miserabel. Viele fahren gratis, wenige verdienen mehr als 30’000 Franken im Jahr. Dank einem Hauptsponsor und dem Lohn ihres italienischen Teams Alé BTC Ljubljana, für das sie seit letztem Herbst fährt, kommt Reusser über die Runden. Sie sagt: «Ein Mann mit meinem Palmarès könnte sich locker ein Haus bauen. Wahrscheinlich könnte man mit dem Salär eines männlichen Topfahrers die Budgets von mehreren World-Tour-Teams bei den Frauen finanzieren.»

Reusser prangert das Unterstützungssystem in der Schweiz an. «Es richtet sich fast ausschliesslich an den starken Nachwuchs und die Elite. Spätzünderinnen fallen durch alle Raster, sei es beim Militär oder bei der Sporthilfe. Wer keine private Unterstützung hat, muss aufgeben. So gehen Talente verloren. Das kann sich die Schweiz nicht leisten.»

Bioeier fürs Team – und Kritik am Schweizer Fernsehen

Reusser ist direkt. Sie provoziert. Eckt auch mal an. Es mangelt ihr nicht an Eloquenz und schon gar nicht an Selbstbewusstsein. Passt ihr etwas nicht, sagt sie das auch. Sie hat sich schon mit männlichen Kollegen angelegt, die Frauen im Peloton respektlos behandelt haben. Es seien glücklicherweise Einzelfälle geblieben. «Aber der Radsport ist eine krasse Männerdomäne. Manchmal habe ich den Eindruck, dass man als Frau erst etwas leisten muss, um breiten Respekt zu erfahren.»

«Dass am selben Tag auch die Frauen fuhren, wurde offenbar nicht einmal erwähnt. Das regt mich brutal auf.» Marlen Reusser

Auch mit Kritik am Schweizer Fernsehen hält sie nicht zurück. Mehrere Stunden lang sei die Flandern-Rundfahrt der Männer übertragen worden, «dass zur selben Zeit auch die Frauen fuhren, wurde offenbar nicht einmal erwähnt. Das regt mich brutal auf.» Strassenrennen seien zuweilen langweilig anzuschauen, «um Lücken zu füllen, müssen die Kommentatoren auch mal über die Landschaft sprechen. Die Lösung wäre, Männer- und Frauenrennen parallel zu übertragen.»

Leistungsfähiger «Motor»: Marlen Reusser gilt im Zeitfahren als grosse Schweizer Olympiahoffnung. Foto: Freshfocus

Mit ihrer politischen Gesinnung ist der Radsport derweil nur bedingt vereinbar. «Ganz klar nicht umweltverträglich», sagt die einstige Kantonalpräsidentin der Jungen Grünen, «aber das gilt längst nicht nur für den Radsport.» Sie spricht von den vielen Flugreisen, Wäschebergen, von Industriefood und viel zu viel Abfall. Reusser will aufrütteln: Sie hat durchgesetzt, dass im Team nur Bioeier gekauft werden, wann immer möglich wird zudem mit dem Zug an die Rennen gereist. Und: Sie ist nicht mehr die Einzige in der Equipe, die sich vegetarisch ernährt.

Geltungsdrang, viele Möglichkeiten – die Geschwister litten unter ihrer Hyperaktivität

Eine Stunde lang redet Reusser, Punkt und Komma kennt sie nicht. Sie erzählt etwa vom Grundsatzproblem erfolgreicher Frauen, die sich selbst im Weg stünden. «Viele rammen sich den Ellbogen gegenseitig in die Seite, weil sie neidisch sind. Das ist mit ein Grund, dass wir Frauen in vielen Bereichen noch immer den Männern hinterherhinken.»

Auch über das in der Jugend nicht immer einfache Verhältnis zu den beiden Geschwistern spricht die Gewinnerin der Europaspiele 2019 in Minsk. Vielleicht sei sie ein ADHS-Kind gewesen, meint Reusser, die hyperaktiv war und zu gerne im Mittelpunkt stand. Die Beziehung zur älteren Schwester litt lange darunter, mittlerweile verstehen sich die beiden jedoch prächtig.

Sie brach sich Becken und Kreuzbein, den fünften Lendenwirbel – und hatte gar Lähmungserscheinungen.

Nähergebracht hat die Familie unter anderem Reussers fürchterlicher Sturz im Frühling 2018. Sie brach sich Becken und Kreuzbein sowie den fünften Lendenwirbel, hatte gar Lähmungserscheinungen. Mehrmals schon ist Reusser auf dem Asphalt gelandet. Der Respekt fährt mit.

2021 soll ihr Jahr werden. Da ist Olympia, klar, vor allem aber sind da die Weltmeisterschaften in Flandern. Am 20. September findet das Zeitfahren statt, Reusser wird dannzumal 30. «Da will ich Gold, nur Gold. Schreiben Sie das ruhig.»

