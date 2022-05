Ein Mann aus dem Kanton Bern hat sich mit Affenpocken infiziert. Es ist der erste Fall in der Schweiz. Kantonsärztin Barbara Grützmacher sieht «keinen Grund zur Panik».

Frau Grützmacher, sind Sie überrascht, oder warum verbreiten sich jetzt Affenpocken bis in den Kanton Bern?

Wir haben uns vorbereitet, weil in Europa in letzter Zeit mehrere Fälle festgestellt wurden. Aber die Wissenschaftler wissen noch nicht, warum sich das Virus in Europa ausbreitet, vorher handelte es sich im Wesentlichen um importierte Fälle aus Afrika.