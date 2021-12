Covid-Variante Omikron – Afrika hat genug von der Rolle des Sündenbocks Afrikanische Regierungschefs halten die Einschränkungen wegen Omikron für ungerecht, wenn nicht sogar für rassistisch. Sie fordern ein Ende des Reiseverbots. Dabei erhalten sie prominente Unterstützung. Bernd Dörries aus Kapstadt

Auch Kinder sollen geimpft werden: Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa ruft zum Impfen auf und denkt öffentlich über eine Impfpflicht nach. Impfstation in Sandton, Südafrika. Foto: Papi Morake (Gallo Images via Getty Images)

«Wir sind alle besorgt über die neue Covid-Variante und schulden den südafrikanischen Wissenschaftlern unseren Dank dafür, dass sie sie vor allen anderen identifiziert haben», sagte Malawis Präsident Lazarus Chakwera in einem Facebook-Post. «Aber die einseitigen Reiseverbote, die jetzt gegen das südliche Afrika verhängt werden, sind unangebracht. Die Massnahmen müssen sich auf die Wissenschaft stützen, nicht auf Afrophobie.»

Schiffchen voller schwarzer Viren

Die Afrophobie konnte man in den vergangenen Tagen in einigen europäischen Medien beobachten. Die deutsche Zeitung «Rheinpfalz» druckte ein Bild mit einer afrikanischen Mutter und ihrem Kind auf der Titelseite mit der Überschrift: «Das Virus aus Afrika ist bei uns.» Wofür sich die Zeitung entschuldigte, ebenso wie die Kollegen aus Spanien, wo «La Tribune» eine Karikatur von einem Schiffchen voller schwarzer Viren veröffentlichte, das sich auf den Weg nach Europa macht. Beides sorgte für grosse Empörung in vielen afrikanischen Ländern.