Interview mit Sharon Dodua Otoo - «Aha, jetzt kommt wieder einer mit dem Afrika-Ding»

Vor exakt siebzig Jahren wurde US-Autor James Baldwin in Leukerbad das «N»-Wort nachgerufen. Sind wir heute viel weiter in Europa?

Schwarze Menschen aus dem angelsächsischen Raum empfinden ihre Erfahrungen in Deutschland oder der Schweiz oft als neu und einzigartig. Dem ist so, weil es sehr wenig Informationen über Menschen der afrikanischen Diaspora im deutschsprachigen Raum gibt.

Warum sollte Baldwin nicht der erste Schwarze in Leukerbad gewesen sein?

Der erste bekannte Philosoph afrikanischer Herkunft in Deutschland war Anton Wilhelm Amo (1703–1754). Er war Professor an der Universität Jena. Im Alter von vier Jahren wurde er aus Westafrika verschleppt. Heute ist er in Vergessenheit geraten. Es wird oft hingenommen, dass Menschen der afrikanischen Diaspora erst mit den US-Truppen im Zweiten Weltkrieg nach Deutschland gekommen seien oder mit der sogenannten «schwarzen Schmach am Rhein» nach dem Ersten Weltkrieg. Damals wurde das Rheinland von Soldaten aus den französischen Kolonien besetzt.