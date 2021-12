Gericht beanstandet Artikel – «Akte Mockridge» – Warum der «Spiegel» seinen Bericht zurückziehen muss Bei #MeToo-Themen liegen Aktivismus und Journalismus nahe beieinander. Nun urteilen Richter, das Nachrichtenmagazin habe unseriös über Vorwürfe gegen Comedian Luke Mockridge berichtet. Laura Hertreiter

Hat er seine ehemalige Freundin Ines Anioli vergewaltigt? Luke Mockridge bei der Bambi-Preisverleihung 2018. Foto: Jens Kalaene (Keystone)

Was in einer Märznacht 2019 zwischen dem Comedian Luke Mockridge und seiner damaligen Freundin Ines Anioli passiert ist, wird sich wohl nie klären lassen. Aussage gegen Aussage. (Zum Thema: Vorwürfe wegen Übergriffen – Fertig lustig für Luke Mockridge)

Was jedoch zu klären ist, und zwar recht dringend, ist die Frage, wie über jene Märznacht berichtet, gepostet und gesprochen wurde. Welche Rolle Journalismus und Aktivismus gespielt haben – und auf welchen Wegen Anschuldigungen und Hilferufe laut wurden in diesem Streit zwischen zwei Menschen, die mal ein Paar waren.



Dringend ist es, weil das Landgericht Hamburg einen grossen Bericht des «Spiegel» beanstandet; in der Urteilsbegründung vom Mittwoch ist von unzulässiger Verdachtsberichterstattung die Rede. Und wenn das grösste deutsche Nachrichtenmagazin einen Text wie diesen aus dem Netz nehmen muss, geht es um die Frage, was Journalismus leisten kann, sollte oder sogar muss. Das Gericht schreibt, auch wenn das öffentliche Interesse an dem Fall hoch sei, habe der Artikel den Grundsatz der Unschuldsvermutung missachtet und Mockridges Persönlichkeitsrechte verletzt. Aber erst mal von vorn.