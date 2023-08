Aktionspläne gegen die Hitze – Lausanner Polizisten helfen der 99-jährigen Maddy durch die Sommerglut Für Hochbetagte sind Hitzewellen besonders gefährlich. Also schickt die Stadt Lausanne Beamte auf Hausbesuche. Das Ziel: Hitzetote vermeiden. Philippe Reichen aus Lausanne

«Heute geht es mir gar nicht gut. Mir ist ein wenig schwindlig», sagt die 99-jährige Maddy den beiden Lausanner Hilfspolizisten, die ihr einen Hausbesuch abstatten. Foto: Florian Cella («24 Heures»)

Draussen zeigt das Thermometer 32 Grad. Drinnen sitzt die 99-jährige Maddy im Wohnzimmer ihrer Wohnung, die sie seit 54 Jahren mietet, und klagt: «Ich war nie krank in meinem Leben. Aber heute, heute geht es mir gar nicht gut.» Schon am Morgen sei es heiss gewesen, und jetzt am Nachmittag sei es noch heisser. Schwindlig sei ihr immer ein bisschen, aber heute ganz besonders. In ihrem Nacken liegt ein feuchtes Tuch. Unter ihrer Achsel klemmt ein Eisbeutel. Der Bestäuber einer bekannten Mineralwassermarke steht in Griffweite, ebenso eine mit Hahnenwasser gefüllte Cola-Flasche. Neben dem Kanapee bläst ihr ein Ventilator frische Luft ins Gesicht.