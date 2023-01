Protokoll des Endkampfs – Aktivisten verlassen Tunnel – dank eines Schweizer Verhandlungsprofis Tagelang harren zwei Klimaaktivisten mit den Pseudonymen Brain und Pinky in Lützerath aus. Dann verhandelt Matthias Schranner mit ihnen. Lisa Füllemann

Die beiden Klimaaktivisten winken, nachdem sie den selbst gebauten Tunnel verlassen haben. Damit hatten sie gegen den Abriss des Dorfes Lützerath protestiert. Foto: Ina Fassbender (AFP)

Fünf Tage lang harrten die zwei Klimaaktivisten Pinky und Brain in einem selbst gegrabenen Tunnel in Lützerath aus. Weltweit berichteten Medien über die ungewöhnliche Protestaktion gegen die Abbaggerung des Orts zwecks Förderung von Braunkohle. Ein Verhandlungsteam der Polizei verhandelte tagelang mit dem Duo – vergeblich. Anfang Woche kamen Pinky und Brain plötzlich freiwillig an die Erdoberfläche, Lützerath ist damit endgültig geräumt. Wie jetzt bekannt wurde, ist die reibungslose Bergung der Aktivisten einem Verhandlungsprofi aus der Schweiz zu verdanken: Matthias Schranner.