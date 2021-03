Kampf um den Zürcher Stadtrat – AL will es nochmals wissen Die Alternative Liste hält an der Regierungsbeteiligung fest. Mit wem sie ins Stadtratsrennen steigt, entscheidet sich erst am 25. Mai. Martin Huber

Walter Angst und Olivia Romanelli: Diese beiden schlägt die AL für die Nachfolge des zurücktretenden Stadtrats Richard Wolff vor. Foto: Dominique Meienberg

Soll die AL nach der Rücktrittsankündigung ihres Stadtrats Richard Wolff weiterhin in der Stadtzürcher Regierung politisieren? Oder soll sie darauf verzichten und in die Opposition gehen? Darüber diskutierte am Dienstagabend die AL-Vollversammlung in einem Onlinemeeting.

Anwältin Manuela Schiller sprach sich gegen eine weitere Regierungsbeteiligung aus. Die Position der Alternativen Liste werde verwässert, sie lasse sich zu sehr in die Mitte-links-Politik des Stadtrats einbinden und gleiche sich SP und Grünen immer mehr an. Zu allem Überfluss werde Richard Wolff im rot-grünen Stadtrat auch noch zum Sündenbock gestempelt. «Das braucht die AL nicht», sagte Schiller.