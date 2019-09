Alain Berset schadet der Kultur

Nichts gegen Politiker, die sich für Kunst interessieren. Aber Bundesrat Alain Berset geht zu weit: Jedes Jahr vergibt der 47-jährige Ökonom zahlreiche Auszeichnungen an Künstler. Gut 6 Millionen Franken stehen für diese Preise und die dazugehörigen Anlässe zur Verfügung; finanziert werden sie grösstenteils vom Bundesamt für Kultur, das zu Bersets Innendepartement gehört.

Die Überreichung der Preise durch den Bundesrat kann als Anerkennung gegenüber den Kulturschaffenden gesehen werden. Das ist gut gemeint, aber falsch gedacht. Denn wenn sich Künstler bei den Preisverleihungen mit Berset zeigen, verlieren sie ihre Unabhängigkeit – an einen Politiker mit Agenda, die nicht die der Kulturschaffenden sein muss.

Zwar ist der Grossteil der Kultur auf staatliche Förderung angewiesen. Aber ein richtiges Verständnis von Kunstsubventionen bedingt, dass sie als Risikokapital gesehen werden: Geld wird investiert, damit in der Kunst etwas entstehen kann, was es so noch nicht gibt – und das deshalb etwas in uns bewegt. Das bedingt, dass der Kultur grösstmögliche Freiheiten gewährt wird, dass sie krachend scheitern darf. Aber auch, dass sie sich nie mit jemandem gemeinmachen muss. Schon gar nicht mit der Politik.

Mit den Schweizer Kunstpreisen ändert sich das: Die Auszeichnungen werden an Anlässen überreicht und von Massnahmen begleitet, die teils mehr kosten als das, was die Künstler an Preisgelder für ihr Lebenswerk erhalten.

Offensichtlich ist es so, dass man nicht nur die Ausgezeichneten feiern will. Auch die offizielle Schweiz soll mit ihren erfolgreichen Kulturschaffenden glänzen können. Doch damit wird deutlich, dass die Kultur instrumentalisierbar ist – etwa für Fotos, die Berset mit glücklichen Künstlerinnen und Künstlern zeigen, wenn er ihnen die gut dotierten Preise überreicht. Und das schadet der Kultur.



