Vogelgrippe in Zürich – Alarm im Hühnerstall

Kantonstierärztin Regula Vogel (links) mit Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli bei einer Vogelgrippe-Übung in Oberhasli im September 2019.

Kantonstierärztin Regula Vogel (links) mit Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli bei einer Vogelgrippe-Übung in Oberhasli im September 2019.

Wir haben erwartet, dass wir Ende November/Anfang Dezember erste infizierte Wildvögel finden. Nicht erwartet haben wir hingegen, dass es in einem Hausflügelbestand positive Befunde gibt. Das hat mich persönlich überrascht.

Wie oft kommt es zu solchen Ereignissen?

Wir hatten in Haustierbeständen schon viele Jahre keine hochansteckende Tierseuche mehr. Ein Fall von Vogelgrippe in einer Geflügelhaltung ist aber in meiner gesamten, inzwischen 26-jährigen Tätigkeit als Kantonstierärztin nie aufgetreten.