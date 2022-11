Apropos – der tägliche Podcast

Der schmelzende Thwaites-Gletscher in der Antarktis bestimmt, wie und wo wir Menschen in Zukunft leben. Denn das Abschmelzen des Eises in der Antarktis lässt den Meeresspiegel unaufhaltsam ansteigen. Entsprechend düster klingen die Zukunftsprognosen: Städte und Landstriche unter Wasser, weltweite Migrationsbewegungen, extreme Wetterereignisse.

In Folge 3: Wie viel Alarmismus ist angesichts der Gletscherschmelze in der Antarktis angebracht? Wo finden Forscher Gelassenheit trotz düsteren Prognosen? Und hat der Thwaites-Gletscher den Übernamen «Doomsday Glacier» wirklich verdient? Das erzählen die «Magazin»-Autoren Christof Gertsch und Mikael Krogerus in der dritten und letzten von drei Folgen des Podcasts «Apropos» zum Thwaites-Gletscher.

