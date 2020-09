Legendärer Winterthurer Musikclub – Albani will eigenes Haus kaufen Das Winterthurer Kultur- und Musiklokal sucht via Crowdfunding 500’000 Franken. Damit würde es nach einem Hin und Her zum Eigentümer des ehrwürdigen Hauses. David Sarasin

Das Albani soll dem Winterthurer Kulturleben erhalten bleiben. Foto: PD

Es sei das grösste Crowdfunding, das Winterthur je gesehen habe, schreiben die Macherinnen und Macher des Konzert- und Kulturlokals Albani diese Woche in einer Meldung. 500’000 Franken benötigen die Betreiber, um das Haus an der Steinberggasse in der Winterthurer Altstadt zu kaufen. Das Crowdfunding unter eusesalbani.ch dauert bis zum 14. Oktober.

Diesen Sommer noch war das Haus auf einer Immobilienplattform zum Verkauf ausgeschrieben. Der Meistbietende ist bereit, mehr als 3, 28 Millionen Franken zu bezahlen. Dies, obwohl der Mietvertrag erst 2025 auslaufen würde. Die heutigem Betreiber gaben vor drei Monaten bekannt, dieser Betrag sei für sie zu hoch, und boten 2,5 Millionen Franken.

Doch nun die Kehrtwende. «Wir wagen es», schreibt die Betreiberschaft in einer Mitteilung. Der Rest des Preises soll bei geglücktem Crowdfunding von Privatpersonen aus dem Umfeld des Albani Music Club und mittels einer Hypothek finanziert werden. Mit dem Kauf machen die Betreiber von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch. Demnach erhalten die Betreiber den Zuschlag, sobald sie die Mindestsumme bieten.

Seit mehr als 100 Jahren

An der Steinberggasse 16 in der Altstadt gibt es seit mehr als hundert Jahren fast durchgehend unter dem Namen Albani Konzerte. Seit 1988 ist in dem Haus die Albani Music Club AG beheimatet. In den oberen Stockwerken dient es als Hotel. Das soll auch in Zukunft so bleiben.

In der langen Geschichte spielten im Albani zahlreiche Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland. Darunter etwa Pearl Jam, Eels, Patent Ochsner oder Sheryl Crowe.