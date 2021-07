Erfolgreicher Zürcher Fotograf – Alberto Venzago, der Grenzgänger Von Andy Warhol über die japanische Mafia bis zu Voodoo-Zeremonien in Benin: Der Fotograf arbeitet in vielen Themenfeldern. Das Museum für Gestaltung widmet ihm nun eine Retrospektive. Annik Hosmann

Alberto Venzago ist in Zürich aufgewachsen, wo er heute – nach vielen Jahren im Ausland – mit seiner Familie lebt. Foto: Alberto Venzago

Mick Jagger, Andy Warhol, Penélope Cruz, Louise Bourgeois, Nick Cave – Alberto Venzago hat sie alle fotografiert. «Stars haben immer eine spezielle Ausstrahlung – und sie sind eine Art Projektionsfläche und eine Art Spiegel für mich», sagt Venzago. Der Zürcher wuchs in einer italienisch-deutschen Künstlerfamilie auf und begann mit 26 Jahren als Autodidakt mit dem Fotografieren. Schon für seinen ersten Job tauchte er in die Welt der Stars ein: Für Jürg Marquards Jugendmagazin «Pop» war er mit Pink Floyd auf Tour.

Doch Alberto Venzagos Werk hat noch eine ganz andere Seite. Das wird eindrücklich sichtbar in der ersten Retrospektive im Museum für Gestaltung. Eine Woche vor der Eröffnung von «Alberto Venzago: Taking Pictures – Making Pictures» sind die Installationsarbeiten in vollem Gang. Im ersten Raum liegen mehrere Dutzend gerahmte Fotografien aus Kriegsgebieten auf dem Boden und warten darauf, aufgehängt zu werden. Der 71-jährige Fotograf steht still daneben und schaut die Bilder an: «Da kommen schon sehr viele Emotionen hoch; denn als Reporter bist du ein Betrachter und musst beide Seiten abbilden – und so sieht man viel». Viel Grausames und Brutales.