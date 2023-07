Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Aldi UK verkündet auf Twitter Namensänderung zu AldX Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.



Elon Musks neuster Streich traf die Nutzerinnen und Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter völlig unerwartet: Der blaue Vogel ist Geschichte, und Twitter heisst jetzt X. Im Netz löste der irritierende Namenswechsel in erster Linie Häme aus. Die Satiresendung «Heute Show» des deutschen ZDF twitterte – äh xte: «Elon Musk hat das Logo von Twitter geändert. Dabei war es das Einzige, was noch funktioniert hat.» Einige Detailhändler änderten ihr Logo gleich mit. So wurde aus dem grossen A im Logo des deutschen Discounters Aldi in Grossbritannien ein X, und Aldi heisst jetzt AldX. Dazu schrieb der Detailhändler auf Englisch: «Wir lancieren AldX. Es ist dasselbe wie Aldi, aber wir hatten einfach Lust auf eine Veränderung.»