Chemieunfall im Kanton Bern - Alertswiss: Giftige Stoffe bei Brand in Pieterlen freigesetzt

Chemieunfall im Kanton Bern – Giftige Stoffe bei Brand in Pieterlen freigesetzt – Alertswiss entwarnt In Pieterlen BE hat eine Chemiefabrik gebrannt. Nach der Meldung, dass dabei giftige Stoffe freigesetzt wurden, gibt Alertswiss nun Entwarnung.

Beim Brand in einer Chemiefirma in Pieterlen BE sind nach Angaben von Alertswiss am Samstag giftige Stoffe freigesetzt worden. Die Menschen sind aufgerufen, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten.

Es trete gesundheitsschädlicher Rauch aus, hiess es in der Alarmierungsmeldung von Alertswiss. Veröffentlicht wurde diese kurz nach 19.00 Uhr am Samstag. Die Bahnverkehrsinformation meldete, dass wegen eines Brandes in der Nähe der Bahngeleise in Pieterlen der Bahnverkehr zwischen Olten SO und Biel beeinträchtigt sei.

