Neuer Club in der Challenge League – Alex Frei wird Trainer des FC Winterthur Nachdem Alex Frei zuletzt auch beim FC Luzern ein Thema war, übernimmt der ehemalige FCB-Stürmer nun das Traineramt beim FC Winterthur. Tilman Pauls

Nach seinem Engagement beim FC Wil wird Alex Frei künftig den FC Winterthur trainieren. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Zuletzt war der Name Alex Frei auch beim FC Luzern im Gespräch. Als möglicher Nachfolger von Fabio Celestini. Nun ist aber klar, dass der ehemalige FCB-Stürmer nach seinem Engagement beim FC Wil einen weiteren Club aus der Challenge League übernehmen wird: Den FC Winterthur.

Der Club hat die Verpflichtung von Frei noch nicht bestätigt. Und gegenüber dem «Blick» sagt der 42-Jährige nur, dass er sich nicht an Spekulationen beteilige. Nach Informationen dieser Zeitung hat sich Frei mit den Winterthurern auf einen Vertrag über die nächsten anderthalb Jahre geeinigt.

Der künftige Trainer Alex Frei trifft in Winterthur mit Dario Zuffi und Davide Callà auf seine zwei Assistenten, die ebenfalls eine Vergangenheit beim FC Basel haben. Foto: Andy Mueller (Freshfocus)

Winterthur steht in der Tabelle der Challenge League aktuell auf dem zweiten Platz hinter dem FC Vaduz. Nach fünf sieglosen Spielen in Serie hat sich der Club in der vergangenen Woche vom Deutschen Ralf Loose getrennt, der seit dem Sommer 2018 Trainer des FCW war. Im Spiel nach der Trennung folgte dann prompt der erste Sieg des Team seit längerer Zeit, ein 5:3 gegen den FC Wil.

Alex Frei wird in Winterthur ein Trainerteam mit rotblauer Vergangenheit komplettieren: Der Rekordschütze des Schweizer Nationalteams wird mit den Assistenten Dario Zuffi und Davide Callà zusammenarbeiten, die beide ebenfalls für den FCB gespielt haben.

