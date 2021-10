Wegen Äusserungen Macrons – Algerien ruft Botschafter aus Frankreich zurück Wie das algerische Präsidialamt am Samstag mitteilte, hat die Regierung den Botschafter Mohamed Antar-Daoud zu «Konsultationen» nach Algiers zurückbeordert.

Weil der französische Präsident Emmanuel Macron sich zur Regierung von Algerien geäussert hat, hat diese ihren Botschafter aus Frankreich abgezogen. keystone-sda.ch

Algerien hat seinen Botschafter aus Frankreich abberufen. Wie das algerische Präsidialamt am Samstag mitteilte, hat die Regierung den Botschafter Mohamed Antar-Daoud zu «Konsultationen» nach Algiers zurückbeordert.

Zur Begründung erklärte das Präsidialamt, Algerien verbitte sich «jede Einmischung» in seine inneren Angelegenheiten. Hintergrund sind demnach kritische Äusserungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron über Algerien.

Macron hatte laut der französischen Zeitung «Le Monde» bei einem Treffen mit Nachfahren von Kämpfern des Algerienkriegs 1962 gesagt, die frühere französische Kolonie werde von einem «politisch-militärischen System» regiert. Macron sagte demnach auch, in Algerien sei die «offizielle Geschichte» des Landes «komplett umgeschrieben» worden. Sie beruhe nicht auf «Tatsachen», sondern auf einem «Diskurs, der sich auf Hass auf Frankreich stützt».

Verschärfte Visa-Regelungen für Menschen aus Maghreb-Staaten

Diese «nicht dementierten» Äusserungen Macrons seien eine «unzulässige Einmischung» in die inneren Angelegenheiten Algeriens, kritisierte das algerische Präsidialamt. Für Kritik sorgte in Algerien zuletzt auch eine Verschärfung der französischen Visa-Regelungen für Menschen aus Algerien, Marokko und Tunesien. Algerien hatte deshalb am Mittwoch den französischen Botschafter einbestellt.

SDA/sys

