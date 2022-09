Filmtipps zum ZFF – Aliens treffen auf Kaiserin Sisi und auf gefährliche Holländer Das Zurich Film Festival geht diesen Donnerstag los. Das sind unsere Highlights am Festival. Matthias Lerf Hans Jürg Zinsli Gregor Schenker

Das ZFF zeigt James Camerons «Avatar» als Retrospektive. Foto: ZFF

Avatar

Science-Fiction von James Cameron, USA 2009, 162 Min.

Nächsten Dezember ist es endlich so weit: Der zweite Teil von James Camerons «Avatar»-Reihe kommt ins Kino. Jetzt kann man sich noch einmal den ersten anschauen. Darin wird ein gelähmter Ex-Soldat (Sam Worthington) auf eine fremde Welt geschickt, um per Bewusstseinsübertragung einen künstlichen Körper zu steuern – so soll er sich bei den eingeborenen Aliens einschleichen. Wer nach dem Film noch nicht genug hat, kann sich rüber ins Festivalzentrum auf dem Sechseläutenplatz begeben – dort wird ein Konzeptauto im «Avatar»-Stil ausgestellt. (ggs)

Argentina, 1985

Gerichtsfilm von Santiago Mitre, Arg/USA 2022, 140 Min.

Der argentinische Staatsanwalt Julio Strassera (Ricardo Darin) hat ein Problem: Er kann sich Namen schlecht merken. Aber dann hat er noch ein Problem: Er wird beauftragt, die Verantwortlichen der blutigen Militärdiktatur (1976–1983) zu belangen. Den Anwaltskollegen ist die Sache zu heiss, deshalb rekrutieren Strassera und sein Assistent Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani) ein unerfahrenes Jungteam, das in Rekordzeit Beweise heranschaffen soll. Regisseur Santiago Mitre gelingt das Kunststück, dieses Justizdrama ebenso authentisch wie slapstickartig zu erzählen. (zas)

Close

Drama von Lukas Dhont, B 2022, 105 Min.

Regisseur Lukas Dhont sorgte vor vier Jahren bereits mit «Girl» für Furore, seinem Kinodebüt über ein Transmädchen, das Tänzerin wird. In «Close» jetzt gehts um zwei beste Freunde, die auch in den Sommerferien Tag und Nacht zusammen verbringen. Aber als die Schule wieder beginnt, wird alles anders. Die Inszenierung bewegt sich immer hart an der Grenze zum Kitsch, der belgische Regisseur beherrscht aber das Spiel mit den Gefühlen meisterhaft. Ein trauriger, wunderschöner, letztlich auch tröstender Film. (ml)

Corsage

Biopic von Marie Kreutzer, A/F/D 2022, 113 Min.

Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn, genannt Sisi, wird hier gegen den Strich gebürstet: Vicky Krieps spielt sie als Punk-Prinzessin, die die ganze Zeit raucht und Abendgesellschaften derart unerträglich findet, dass sie sich mit erhobenem Mittelfinger in ihre Gemächer zurückzieht. Sie leidet unter dem starren Gebaren des Kaiserhofs und unter der öffentlichen Meinung und benimmt sich zunehmend unberechenbar. Daneben treibt der Film ein ironisches Spiel mit Anachronismen – elektrische Notausgangschilder und dergleichen –, um sich über die Idee von historischer Authentizität lustig zu machen. (ggs)

Speak No Evil

Horror von Christian Tafdrup, DK/NL 2022, 97 Min.

Eine dänische Familie erhält eine Einladung von einer holländischen Familie. Man hat sich während des letzten Toskana-Urlaubs kennen gelernt und angefreundet, und das Wiedersehen läuft zunächst ziemlich gut – doch dann verhalten sich die Gastgeber immer seltsamer. Und plötzlich wirds gefährlich. Der Horrorfilm läuft unter anderem in der Reihe «Sounds», die sich der Beziehung von Musik und Film widmet, und zwar mit einem Livekommentar von Komponist Sune Kølster – da erfährt man einiges über seine Arbeit und über die Wirkung von Filmmusik. Wer lieber auf den Kommentar verzichtet, geht in eine der regulären Vorstellungen. (ggs)

