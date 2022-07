Ist der gute alte Kiosk am Ende? – Alkis, digitale Zukunft und eine Übernahme – aber diese Kioskfrau bleibt Künftig soll ganz ohne Menschen eingekauft werden können, und ein mexikanischer Milliarden-Konzern schnappt sich die K-Kioske. Was passiert mit Verkäuferinnen wie Elisabeth Droz, die schon ein Leben lang hinter der Kasse stehen? Yann Cherix

«Tschou, machs guet, Käpt’n, gell»: Elisabeth Droz, seit 28 Jahren stolze Kioskfrau. Foto: Christian Pfander

4 Uhr in der Früh. Elisabeth Droz steht im Laden, stellt die Kaffeemaschine an, den Backofen für die Gipfeli, ordnet 50 Zeitungen ein, noch mehr Heftli und räumt Plastikkisten mit Sandwichs ein. Aber so richtig beginnt ihr Tag im Kiosk des Bahnhofs von Biel erst mit dem Käpt’n. Kurz vor fünf steht der freundliche Rentner, von dem alle nur den Spitznamen kennen, jeweils vor der Tür. Immer. Jeden einzelnen Tag. «Ohne ihn kann ein Arbeitstag nicht richtig beginnen», sagt Droz.