Schweizer Klimatologe im Interview - «All unseren Wohlstand verdanken wir der Wissenschaft»

Klimaforscher Thomas Stocker in seinem Büro am

Klimaforscher Thomas Stocker in seinem Büro am Physikalischen Institut der Uni versität Bern .

Grosse Sorgen, ja. Allen Wohlstand, in dem wir leben – zum Beispiel Ihr Smartphone, das gerade unser Gespräch aufnimmt –, verdanken wir der Wissenschaft. Es ist absurd, zu sagen: Ich impfe mich vielleicht gegen Kinderlähmung, aber nicht gegen dieses Virus, das eine Pandemie ausgelöst hat. Ich habe manchmal den Eindruck, wir haben die Bilder vergessen von Corona-Patienten, die im Spital beatmet werden oder sterben.

Woher kommt die Skepsis?

Sie wird einerseits in Filterblasen im Internet gefördert. Andererseits gibt es auch gesellschaftliche Gruppen, die ein Interesse daran haben. Beim Klimawandel ist es offensichtlich: Autohändler, Öl-Importeure und Flugplätze haben im Juni gegen das neue CO2-Gesetz gekämpft. Bei Corona geht es in eine ähnliche Richtung. Mit dem Misstrauen gegenüber der Impfung, die eigentlich nur bei wenigen vorhanden ist, kann man plötzlich grosse Aufmerksamkeit erregen. So werden Bevölkerungsschichten mobilisiert, die sich sonst kaum politisch betätigen.