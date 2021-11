Hasskampagnen verfälschen Wahrnehmung – Alle gegen Meghan? Nein, nur 83 Leute Meghan Markle gilt als eine der meistgehassten Frauen. Nun zeigt eine Analyse: Es handelt sich um eine überraschend kleine Anzahl von Leuten, die Propaganda gegen sie machen. Denise Jeitziner

Steht im Dauer-Shitstorm: Meghan Markle. Doch das Ausmass der Ablehnung täuscht. Foto: Gotham (GC Images)

Die sogenannte Schmetterlingstheorie besagt, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings in einem anderen Teil der Erde einen Sturm auslösen kann. Das trifft auch auf soziale Medien zu. Vor allem, wenn der Schmetterling Meghan Markle heisst. Sie braucht nur «Pieps» zu machen, und schon kommt ein Shitstorm zurück.

Eine kurze Google-Suche reicht, und schon findet man zig Storys, die sie in einem schlechten Licht darstellen. Diese Woche zur Auswahl: «Das Netz spottet über Herzogin Meghan» (Schlagzeile bei Nau.ch, 3. November). Der Anlass: Markle hat allen Mitarbeitenden einer Non-Profit-Organisation, die sich in den USA für bezahlten Elternurlaub einsetzt, Starbucks-Gutscheine à 25 Dollar geschenkt, weil sie derzeit so viele Überstunden leisten müssen.

«Oh, wie grosszügig.» Sarkastischer Tweet zu einer Geschenkgutschein-Aktion von Meghan Markle

Die Organisation reagierte dankbar, aber das Netz überschüttete die «geizige» Meghan Markle mit Häme. «Oh, wie grosszügig», twitterte jemand. Und jemand anderes: «Ich weiss nicht, wie es in den USA ist, aber 25 Dollar reichen hier in Kanada bei Starbucks nicht weit.» Die Beschenkten versuchten die 40-Jährige zwar noch in Schutz zu nehmen, aber da war es schon zu spät.

Weitere Schlagzeilen der letzten Tage: «Neue Lästerattacken nach emotionalem Video» («Bunte», 31. Oktober). Der Anlass: Meghan Markle hat eine Videonachricht gepostet, die sich an ihren zweijährigen Sohn Archie und an ihren Mann Prinz Harry richtet.

Nein, das sei nicht süss, fand die Twittergemeinde, das sei selbstverliebt. Denn Meghan hatte im Video Werbung für ihr Kinderbuch gemacht und sich auch noch als «Herzogin von Sussex» vorgestellt. «Haben Kate Middleton oder Sophie von Wessex sich jemals so verhalten? So von wegen: ‹Hey, ich bin Catherine, die Herzogin von Cambridge› oder ‹Hey, ich bin Sophie, die Herzogin von Wessex›. Als ob die Kinder eine Ahnung hätten, wer sie ist. Wow!»

114’000 Tweets analysiert

Als wären das nicht genug Social-Media-Prügel für eine Woche, muss Markle nun auch noch Kritik von ihrem Halbbruder einstecken, der derzeit in Australien bei «Big Brother VIP» weilt. Er wirft ihr unter anderem vor, Prinz Harry das Lachen genommen zu haben («Gala», 3. November). Und schon wieder: allgemeine Zustimmung auf sozialen Medien.

Zusammengefasst kann man also festhalten: Meghan Markle ist eine der meistgehassten Frauen auf dem Planeten. Darin sind sich scheinbar alle einig. Aber der Schein trügt bekanntlich, vor allem in den sozialen Medien. Tatsächlich sind es nur sehr wenige Leute, die all diesen Hass erzeugen. Wie wenige, hat gerade eine Twitter-Analyse von Bot Sentinel ergeben.

83 Twitterkonten sind für rund 70 Prozent des Hasses an die Adresse der Amerikanerin verantwortlich.

Der Analysedienst hat rund 114’000 Hassnachrichten untersucht, die sich seit Januar 2020 an Meghan Markle gerichtet haben. Das überraschende Fazit: Die meisten dieser Kommentare liessen sich auf gerade mal 55 Hauptkonten zurückführen. Ausserdem schälten sich 28 Sekundärkonten heraus, die deren Tweets schnell retweeteten. Macht also total 83 Konten. Diese sind laut Bot Sentinel für rund 70 Prozent der Hasses an die Adresse der Amerikanerin verantwortlich und erreichen rund 17 Millionen Userinnen und User.

Orchestrierte Hasskampagne

Für Christopher Bouzy, den CEO von Bot Sentinel, ist klar, dass es sich um eine orchestrierte Kampagne handelt. Diese Leute wüssten genau, wie man Twitter und die Algorithmen manipuliere, ohne dafür behelligt zu werden, sagte er in einem Interview mit «BuzzFeed News». Sie seien schlau genug, sich unter dem Radar zu bewegen und eine Sperrung zu umgehen.

Ausserdem machte Bouzy publik, dass er und sein Unternehmen selber ins Visier der Meghan-und-Harry-Trolle geraten seien. Diese hätten seine Timeline mit Belästigungen und falschen Anschuldigungen vollgemüllt. Selbst Morddrohungen habe er erhalten. Etwas Vergleichbares hätten er und sein Team noch nie erlebt.

Ein paar wenige Personen können damit die öffentliche Wahrnehmung stark verzerren und im Schneeballsystem Hass schüren.

Und das, obwohl Bot Sentinel zuvor schon diverse andere Bereiche analysiert hatte und ähnliche Vorgänge nachweisen konnte. Etwa als rechte Kreise versucht hatten, die Ergebnisse der US-Wahlen 2020 zu diskreditieren und die Abwahl von Trump für ungültig zu erklären. Auch hinter den rassistischen Äusserungen gegen britische Fussballspieler nach der Niederlage im EM-Final steckte nur eine geringe Anzahl von Personen, genau wie hinter der Verbreitung von Covid-19-Falschinformationen.

Seiten von Querdenkern gesperrt

Das ist äusserst problematisch, denn weil solche Kampagnen schnell überproportional viele Menschen erreichen, entsteht der Eindruck, es handle sich um die allgemeine Haltung der breiten Masse. Ein paar wenige Personen können damit die öffentliche Wahrnehmung stark verzerren und im Schneeballsystem Hass schüren.

Das kann böse Folgen haben. Erst kürzlich haben Facebook und Instagram 150 Konten, Seiten und Gruppen von deutschen Querdenkern gesperrt, die koordiniert Verschwörungstheorien verbreitet hatten. Der Konzern rechtfertigte die Massnahme damit, dass die Inhalte zu Gewalt hätten führen können. Das Problem betrifft also bei weitem nicht nur Meghan Markle und Prinz Harry. Es betrifft letztlich uns alle.

