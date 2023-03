Comedy Open Mics in Zürich – Alle kriegen fünf Minuten im Rampenlicht Alte Hasen und neue Diversität: Stand-up und Comedy-Open-Mics sind in Zürich ein Phänomen. Wir haben nach den besten Bühnen gesucht. Stefan Busz Jean-Marc Nia Gregor Schenker

«Wer war schon mal an einem Open Mic?» Host Ahmet Bilge am Comedy Tuesday im Kon-Tiki. Foto: Sabina Bobst

Es spielt sich alles unter den Augen von Fischen ab: In die hintere Wand ist ein Aquarium eingelassen. Davor ist das Publikum derart dicht zusammengequetscht, dass die Leute in der vordersten Reihe ihre Schuhe auf der Bühne abstützen. Wir sind im Kon-Tiki, der Bar im Niederdorf, die Hawaii-Dekor und Hip-Hop-Beschallung zusammenbringt. Geht man am Tresen vorbei nach hinten, landet man in einem Raum mit einer winzigen Bühne. Es ist Comedy Tuesday.