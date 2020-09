Porträt – Alle reden vom Millionen-Mann Der Zürcher Mitte-Nationalrat Philipp Kutter hat die Angewohnheit, Gesetzesvorlagen in letzter Minute

um Millionen Franken leichter oder schwerer zu machen – zuletzt das Netflix-Gesetz. Wie tickt er? Markus Riedel

Philipp Kutter ruft die Leute zusammen, will deren Meinung hören, sagt ihnen seine. Foto: Raphael Moser

Er gehört nicht zu den Auffälligen im Parlament. Doch in den letzten Tagen wollten die Journalisten mit ihm und über ihn reden. Seine Kollegen wunderten sich. Warum reden alle von Philipp, was ist mit ihm?, fragte eine Nationalrätin. Hat er Corona? Gibt es einen Skandal?

Philipp Kutter, 45, Stadtpräsident von Wädenswil und seit Sommer 2018 Nationalrat, hat die Angewohnheit, unscheinbaren Gesetzesvorlagen in letzter Minute seinen Stempel aufzudrücken und sie um einige Dutzend bis Hundert Millionen Franken schwerer oder leichter zu machen. Damit verärgert er auch Bundesräte. «So macht man keine Politik», sagte SVP-Bundesrat Ueli Maurer vor zwei Jahren, als Kutter aus einer 10-Millionen-Franken-Vorlage ein Steuersenkungsprojekt im Umfang von 370 Millionen Franken zimmerte. Er beantragte, den Kinderabzug zu erhöhen, was den Bund deutlich teurer zu stehen kommt als die ursprünglich geplante Erhöhung des Fremdbetreuungsabzugs.

Finanzminister Maurer sorgte sich wegen der Steuereinnahmen, die wütende Linke ergriff das Referendum. Am 27. September wird der Machtkampf entschieden. Jedenfalls verdanken wir diese Abstimmung Philipp Kutter.

Innenminister Alain Berset (SP) ist beherrscht – vielleicht unterliess er es deshalb, Kutter zu tadeln, als dieser letzte Woche sein Projekt durchkreuzte. Internationale Streaming-Dienste wie Netflix sollten vier Prozent ihrer hier generierten Einnahmen in den Schweizer Film investieren müssen, so der Plan des Departements Berset. Auf Antrag von Kutter senkte der Nationalrat die Abgabe von vier auf ein Prozent und damit den Betrag, den die Filmbranche bekommen hätte, um geschätzte 20 bis 25 Millionen Franken. Er sagt: «Mit vier Prozent wäre die Schweiz europaweit an der Spitze. Das ist nicht nötig.»

Viele Jobs, wenig Hobbys

Wir sitzen im Café Fédéral vor dem Bundeshaus. Kutter wählt oft dieses Lokal, wenn er sich mit Journalisten trifft. Vorher hatte er Fraktionssitzung, nachher wird er zur Familie in der Berner Altstadt gehen, bei der er sich während der Session einmietet.

Philipp Kutter, der so mühelos durch die Schulen kam, dass er im Studium der Geschichte und Politologie zuerst lernen musste, was Büffeln heisst, hat ein übervolles Pensum. Stadtpräsident und Nationalrat, das gibt zusammen 100 Prozent – theoretisch. In Wahrheit ist es mehr. Und dann ist er noch Vater zweier Mädchen im Primarschulalter, für die er das Wochenende freihalten und ab und zu Mittagessen kochen will. Früher hat er noch Handball gespielt, auch Klarinette und Gitarre. Heute reicht es gerade noch für die Proben mit der Bundeshaus-Band.

Die Sommerferien verbrachte die Familie Kutter in Savognin, wie schon andere Jahre. Auslandreisen bedeuten ihm nichts, lieber erholt er sich in der Nähe. Kein Auto, kein Boot, kein grosses Haus, keine Extravaganzen. Was Umweltpolitiker predigen – Kutter lebt es. Er spricht nicht darüber, ausser man frage ihn. Im Gespräch ist er zurückhaltend, ein wenig unruhig. Nicht annähernd so selbstbewusst und raumeinnehmend, wie man es aufgrund seiner Laufbahn erwarten würde.

Er will der Chef sein

Doch es ist ganz klar: Philipp Kutter will der Chef sein. Früher beim katholischen Jugendverband Jungwacht-Blauring, da war er nicht nur Leiter, sondern leitete auch die Gruppe der Leiter. Nach dem Studium hätte er Redaktor bei der «Zürichsee-Zeitung» werden können, wo er als Student gejobbt hatte, doch es kam ein attraktiveres Angebot: Er wurde Chefredaktor des «Thalwiler Anzeigers». Später im Wädenswiler Gemeinderat: Chef der CVP-Fraktion, im Zürcher Kantonsrat ebenfalls. Nach wenigen Jahren im Stadtrat kandidiert er als Stadtpräsident, der jüngste in der Geschichte Wädenswil. Es erinnert sich niemand an einen jüngeren. «Es war auch Glück dabei», sagt er. Doch er nehme seine Arbeit sehr ernst, «ich denke, das wird geschätzt».

Die Bevölkerung in Wädenswil reagierte gut auf den jungen Kandidaten, obwohl er das Gegenprogramm des Vorgängers Ernst Stocker war. Auf den altgedienten Meisterlandwirt folgte ein 35-jähriger, relativ unerfahrener, urban geprägter Akademiker. Kutter organisierte Foren, Informationsveranstaltungen, Apéros, förderte den Dialog, suchte den Kontakt mit den Leuten. Das macht er heute noch, wenn umstrittene Themen anstehen. Etwa die Fusion mit den Nachbardörfern Schönenberg und Hütten. Oder die Werkstadt Zürisee, ein umstrittener Gewerbepark. Es ist sein Geheimrezept, und es funktioniert. Er ruft die Leute zusammen, will deren Meinung hören, sagt ihnen seine. Und zählt darauf, dass sie es ihm nachsehen, wenn er danach seinen Weg geht. Kaum ein Fraktionschef habe die CVP-Fraktion im Kantonsrat so geeint wie Philipp Kutter, sagt der Zürcher FDP-Kantonsrat Thomas Vogel.

Philipp Kutter sei tatsächlich immer parat, wenn ein Führungsjob zu vergeben sei, sagt Beat Wiederkehr, Präsident der CVP Wädenswil. Er wertet das positiv. Für einen Parteipräsidenten sei es erfreulich, wenn Leute sich zur Verfügung stellten. Und Kutter sei dabei überhaupt nicht verbissen.

Bald gibt es wieder eine Gelegenheit. Wenn die Zürcher Regierungsrätin Silvia Steiner 2023 zurücktritt, wird Kutter kandidieren wollen, vermuten seine Parteikollegen. In Bern ist die Palette der verfügbaren Exekutiv-Jobs derzeit beschränkt. Der CVP-Parteipräsident ist fest im Sattel, Fraktionschefin und Bundesrätin sind erst seit kurzem im Amt. Also macht Kutter derweil die weniger sichtbaren Führungsjobs: In der Bildungs- und Wissenschaftskommission (WBK) leitet er die Mitte-Delegation. Gern wäre er Vize-Fraktionschef geworden, als nach Filippo Lombardis Nicht-Wiederwahl die Stellen neu besetzt wurden. Das erzählen Leute aus der CVP-Fraktion. Doch das war zu früh, Kutter war erst seit eineinhalb Jahren im Nationalrat.

«Philipp Kutter ist sehr weit rechts, doch man merkt es gar nicht so.» Christian Gross, Co-Präsident der SP Wädenswil

Warum ist es ausgerechnet Kutter, der immer wieder für Aufsehen sorgt? Einer der Gründe: Er gehört zum Typus des solid rechts politisierenden Mitte-Parlamentariers, zumindest bekommt er von rechts nur lobende Worte. Doch er ist auch für die Linken ein annehmbarer Partner. Nicht nur, weil er immer wieder mit ihnen stimmt, etwa bei der Ehe-Öffnung oder bei der Kita-Förderung. Sondern vor allem deshalb, weil der Hauch eines Sozialpolitikers ihn umweht. Weil er nicht daherkommt wie ein Wirtschaftsliberaler von rechts, sondern wie ein suchender Pragmatiker mit sozialem Gewissen. Christian Gross, Co-Präsident der SP Wädenswil, sagt: «Philipp Kutter ist ja wirklich sehr weit rechts, aus unserer Perspektive. Doch man merkt das gar nicht so. Das stört mich manchmal ein bisschen.» Politik sei ja auch Auseinandersetzung, ein Ringen um Positionen. Doch Kutter wolle es mit allen gut haben.

Es ist diese Rolle, die jeder Mitte-Politiker hat, aber Philipp Kutter besonders ausgeprägt: die des Bürgerlichen im sozialen Kleid. Das macht ihn attraktiv für Interessenvertreter von rechts. So war es auch beim Netflix-Gesetz in dieser Session, gegen das nicht nur die internationalen Streamingdienste, sondern auch die Schweizer Privatsender vehement lobbyiert haben. Das bekannte PR-Büro Hirzel-Neef-Schmid war deswegen im Bundeshaus unterwegs. Mit Philipp Kutter fanden sie den idealen Mittelsmann. Einen, der die Mitte vertritt, die Rechte hinter sich bringen kann und auch bei den Linken Stimmen holt. Ein Einfallstor für Lobbyisten? Kutter sieht es anders. «Ich habe eine gewisse Eigenständigkeit, die es mir ermöglicht, zwischen den Blöcken zu vermitteln und eine Art dritten Weg aufzeigen.»

Und so kam es, dass sich die Journalisten in dieser Session auf Philipp Kutter stürzten.