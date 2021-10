Interview mit Rock-Pionier – «Alle sagten: Mundart will doch keiner hören»

Vor 50 Jahren sang Toni Vescoli erstmals auf Schweizerdeutsch – der Beginn einer Ära. Zum Jubiläum erzählt er, wie wild es damals wirklich war und was die Zürcher von den Bernern unterschied.

«Alle sagten: Mundart will doch keiner hören»

«Ich musste kämpfen und kämpfen»: Toni Vescoli in seinem Probelokal in Wald ZH.

«Ich musste kämpfen und kämpfen»: Toni Vescoli in seinem Probelokal in Wald ZH.

Dutzende Gitarren stehen in Toni Vescolis Proberaum herum, einer alten «Fremdarbeiterbaracke» in Wald im Zürcher Oberland. Poster von seinen Auftritten aus sechs Jahrzehnten schmücken die Wand. 79 Jahre alt ist der Rock-Pionier mittlerweile – doch er wirkt fit wie eh und je.

Herr Vescoli, herzliche Gratulation zum Jubiläum! Laut dem neuen Buch «Schweizer Rock Pioniere» war Ihr «De Wilhelm Täll» von 1971 der erste Schweizer Mundartpopsong.

Ich finde die Diskussion müssig, wer der Erste war. Manchmal liegt eine solche Entwicklung einfach in der Luft. Mehrere Musiker hatten unabhängig voneinander dieselbe Idee. Grünspan in Bern zum Beispiel, der Vorläufer von Span, 1971 gegründet. Oder die Rockband Lise Schlatt in Zürich, die noch etwas früher war.