Abfahrtsweltmeisterin Corinne Suter – «Alle schauen, was ich mache, was ich trage, wie ich mich bewege» Die Schwyzerin kehrt in Lake Louise nach einer Verletzung zurück. Sie ist eine der grossen Figuren beim Speed-Auftakt. Sie mag die Rolle nicht. René Hauri aus Lake Louise

Die Blicke sind auch bei ihrer Rückkehr auf sie gerichtet: Abfahrtsweltmeisterin Corinne Suter. Foto: Christian Bruna (Keystone)

Vielleicht musste sich der Körper diese Auszeit verschaffen. Als Corinne Suter mit über 100 km/h über den Gletscher von Zermatt schlittert, die Ski auf einer Kuppe wieder greifen, es die Schwyzerin abrupt aufstellt, da bekommt er sie, diese Pause.

Schwere Knochenprellungen an beiden Schienbeinplateaus zieht sich Suter zu, es geht «von hundert auf null». Sie braucht in diesen Tagen Ende September etwas Zeit, um zu begreifen, dass es nicht einfach weitergeht mit dem Training, dass erst einmal sechs Wochen Unterbruch anstehen. Als sie das versteht, holt sich der Körper die Ruhe, nächtelang schläft sie 14, manchmal 15 Stunden am Stück. «Vielleicht war es ein Zeichen», sagt die 27-Jährige, «vielleicht brauchte es das, war ich zu viel auf den Ski im Sommer. Ich lernte in diesem Moment, dass ich auch Geduld haben muss, dass nicht immer alles noch besser, noch schneller, noch mehr sein muss. In gewisser Hinsicht war es nicht einmal so schlecht, passierte das.»