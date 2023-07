Schweizer Geschichte – «Alle Schüler sollten mal vom Rütlischwur gehört haben» Dass der Geschichtsunterricht in den Schulen zurückgefahren wurde, sei verheerend, finden Bildungsfachleute. Das sage aber viel aus über das verkrampfte Verhältnis der Schweizerinnen und Schweizer zur Vergangenheit des Landes. Nadja Pastega

Geschichtsunterricht in der Krise: «Für die Sekundarschule bilden wir heute ein Viertel weniger Lehrpersonen aus als vor zehn Jahren», sagt Peter Gautschi von der Pädagogischen Hochschule Luzern. Foto: Stefano Schröter

Vor einer Woche zündete der Sekundarlehrer Christoph Ziegler ein Vor-1.-August-Feuerwerk. Er lancierte eine Debatte über den Geschichtsunterricht, indem er sagte, viele Jugendliche hätten keine Ahnung mehr, um was es am Nationalfeiertag gehe. Von der Legende des Rütlischwurs – in Schillers «Wilhelm Tell» zum Symbol des Zusammenstehens und Zusammenhalts verdichtet – hätten sie noch nie gehört, so der ehemalige Präsident der Bildungskommission des Zürcher Kantonsrats. Er gibt daran aber nicht den Jugendlichen die Schuld. «Der Geschichtsunterricht wurde an vielen Schulen an den Rand gedrängt», so Ziegler in der SonntagsZeitung.