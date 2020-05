Wettkampf am Uetliberg – Allein mit 220 anderen wetteifern Klassische Sportwettkämpfe bleiben noch eine Weile tabu. Das Trail-Etappenrennen Tour d’Uetli, bei dem die Teilnehmer solo antreten, stösst darum auf grosses Interesse. Emil Bischofberger

Das wird ein Spass: Tour d’Uetli-Erfinder Tobias Walser auf den letzten Metern der zweiten Etappe. 0 Foto: Urs Jaudas

Vom Männedörfler Waldlauf zum Sihltaler Frühlingslauf, vom Flughafenlauf bis zum Wylandlauf: alle abgesagt. Wettkämpfe bleiben während der Corona-Krise noch eine Weile verboten.

Zwar durften die Läufer im Gegensatz zu vielen anderen Sportlern in den vergangenen Wochen ihrem Hobby frönen. Doch einige werden sich gefragt haben: Wofür genau binde ich mir die Laufschuhe, wenn da kein Wettkampfziel lockt?

Nach 48 Stunden 150 Anmeldungen

Diese Frage stellte sich Tobias Walser bereits Anfang März. Damals begann der Mitarbeiter der ETH, im Homeoffice zu arbeiten. Doch statt die Läufe durch Apéros zu ersetzen, nahm er sich eine Idee vor, die schon länger in seinem Kopf herumgeschwirrt war: einen Laufwettkampf am Uetliberg zu organisieren.

Mit der Tour d’Uetli haben er und seine beiden Mitstreiter Sebastian de Castelberg und Nico Schefer ein Angebot geschaffen, das offensichtlich einem grossen Bedürfnis entspricht: 48 Stunden nach dem Aufschalten ihrer Website hatten sich bereits 150 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Ende April, eine Woche später, sind es schon mehr als 220.

Ein Laufwettkampf am ohnehin schon überlaufenen Zürcher Hausberg? Und das in Zeiten von Social Distancing?

Walsers Idee umschifft all diese Schwierigkeiten: «Erstens sind die meisten Läufer sowieso am Uetliberg unterwegs. Zweitens suchten wir bewusst wenig begangene Wege und Pfade. Und drittens laufen die Teilnehmer die Strecken alleine ab.»

Rangliste aufgrund der GPS-Daten

Als Basis für die Rangliste werden die GPS-Daten genommen, welche die Sportler via ihre Sportuhren oder ihr Smartphone auf die Sportplattform Strava hochladen. Diese erkennt, wer die definierte Rennstrecke absolviert hat – und erstellt unter all diesen Leuten eine Rangliste.

Die Tour d’Uetli umfasst fünf Etappen, jede rund 20–60 Minuten lang. Das macht sie sowohl für den 1-Mal-die-Woche-Hobbyläufer interessant wie auch für die gestandene Trail- und Wettläuferin. Spannend für alle: Vor dem Start am 4. Mai ist einzig die 1. Etappe bekannt, die anderen vier Strecken werden dann im Wochenrhythmus veröffentlicht. Danach haben alle zwei Wochen Zeit, um eine möglichst schnelle Zeit aufzustellen – in so vielen Versuchen, wie sie wollen.

Ein Rennen ohne Podest und Siegerehrung: Die Sieger werden an der Tour d’Uetli nur virtuell geehrt. 0 Foto: Urs Jaudas

Reizvoll ist das für jedes Leistungsniveau: Während bei den gemächlicheren Läufern das Entdecken neuer Wege am Uetliberg im Mittelpunkt stehen wird, dürfte sich um die Spitzenplätze ein Wettstreit auf hohem Niveau entwickeln. Jedenfalls hat sich laut Walser das Gros der Zürcher Laufelite angemeldet. Aber auch für sie gilt: Wollen sie QÜB oder KÜB (Queen und King Uetliberg) werden, müssen sie erst die fünf Etappen absolvieren – für die Gesamtwertung werden die Abschnittszeiten zusammengezählt. Zu gewinnen gibt es ausser Titel und Ehre nichts – dafür ist der virtuelle Vergleich auch kostenlos.

Zum Auftakt zur Coiffeuse

Walser führt, als er sein Projekt an diesem verregneten Donnerstagvormittag erklärt, die erste Etappe vor. «Chez la Coiffeuse» heisst die 4,2-km-Schleife, mit Start und Ziel auf der Uetlibergplattform. Namensgeber ist der zu laufende Coiffeurweg, der für die Tour d’Uetli gendergerecht angepasst wurde.

Für die Teilnehmer lohnt es sich, die Strecken zumindest einmal abzulaufen, ehe sie sie mit Tempo unter die Laufschuhe nehmen: Es gibt keine Schilder, an denen man sich orientieren kann, einzig die virtuelle Strecke, die sich auf die Sportuhr oder aufs Handy laden lässt. «Ganz tief drin ist doch in jedem von uns dieser Spieltrieb, der hier geweckt wird», sagt Walser. «Das hat etwas von einer Schatzsuche, ist was anderes als ein typischer Wettlauf, wo man wie ein Lemming hinter dem Vordermann herläuft.»

Theoretisch beliebig viele Wettkämpfe möglich

Walser gibt bei der Tour d’Uetli den Projektleiter, ohne seine beiden Mitstreiter wäre er aber bald angestanden: De Castelberg und Schefer sind nicht nur Trailläufer, sonder auch Informatiker und für die technische Umsetzung des virtuellen Rennens besorgt. Richtig kennen gelernt haben sich die drei erst mit diesem Projekt. «Im echten Leben haben wir uns noch nie bewusst getroffen. Aber durch die vielen Zoom-Meetings für die Tour d’Uetli kennen wir uns mittlerweile ziemlich gut», sagt Walser, der fürs Foto die letzten Meter der steilsten und schwierigsten zweiten Etappe bewältigt, «Schwarze Piste» heisst sie. Auch die übrigen drei versprechen Laufspass: Sie heissen «Sunnesiite», «Il Classico» und «Nightjet».

Die Tour d’Uetli dauert bis zum 14. Juni. Dann werden QÜB und KÜB gekürt. Und danach? «Ich glaube, das bleibt eine einmalige Sache», sagt Walser, zögernd. Er weiss: Mit der von seinem Projektteam programmierten Strava-Schnittstelle wären theoretisch beliebig viele weitere virtuelle Wettläufe möglich – eine fast unendlich grosses Spielwiese für alle Wettläufer sozusagen.