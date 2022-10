Neue Folge «Tages-Anzeigerin» – «Die Monsterfrage an Single-Frauen lautet: Warum hast du denn keinen Freund?» Autorin Katja Kullmann spricht im Podcast über ihre eigene Geschichte als Frau ohne Partner, wie sich deren Image in der Popkultur verändert hat und was dieses Dasein für unterschiedliche Generationen bedeutet. Annik Hosmann als Host Priska Amstutz als Host Mirja Gabathuler als Produzentin

Foto: Christian Werner

Die alte Jungfer, die Amazone, die Tippmamsell, die ehrgeizige Akademikerin: Frauen, die ohne Partner oder Partnerin leben, hatten in den letzten Jahrzehnten viele Namen. Die deutsche Autorin Katja Kullmann hat ein Buch über genau diese Frauen geschrieben. Als «Singuläre Frau», so der Buchtitel, bezeichnet sie sie. Wieso sie sich gegen den Begriff «Single» wehrt, sagt sie in der neusten Folge von «Tages-Anzeigerin»

Im Gespräch mit Priska Amstutz und Annik Hosmann erzählt Kullmann ausserdem davon, wie sich das Bild der Frau ohne Liebesbeziehung veränderte, wieso in in jeder Frau, auch wenn sie in einer Beziehung ist, eine singuläre Frau steckt und ob sie selber, die sich derzeit am Rand des Spielfeldes der Liebe sieht, vorstellen kann, irgendwann wieder mitzuspielen.

Zudem sprechen die beiden Hosts von ihren eigenen Erfahrungen und Erlebnissen in ihrem Umfeld und diskutieren mit Kullmann, ob Mütter auch singuläre Frauen sind, obwohl sie mit Kindern per Definition eigentlich nie allein sind, und wie singuläre Frauen der Generation Y wahrgenommen werden.

