Sprachglosse über verwirrenden Ausdruck – «Alles gut» – wirklich? Eine neue Floskel macht sich im Alltag breit, die Beruhigung signalisiert. Wie sie wirklich zu verstehen ist. Aleksandra Hiltmann

Ist wirklich alles so gut, wie es einem signalisiert wird? Foto: Getty Images

«Alles gut» – dieser Ausdruck begegnet mir in letzter Zeit oft. Ausgerechnet jetzt, im Corona-Delta-Herbst. Vielleicht genau deswegen, als eine Art Selbstbestärkung in allen anderen Lebensbereichen?

«Ich bin zu spät.» – «Alles gut.»

«Tut mir leid, ich hab grad kein Münz für Trinkgeld dabei.» – «Alles gut.»

«Kann ich bei dir im Auto mitfahren, ich hab den Zug verpasst.» – «Alles gut.»

Kann man das «Alles gut», das als Feststellung formuliert ist, wirklich kommentarlos stehenlassen?

Aber da war immer dieser Reflex: Oh Gott, hab ich was gesagt, das suggeriert, dass etwas nicht gut wäre?

Ich habs versucht. Aber da war immer dieser Reflex: Oh Gott, hab ich was gesagt, das suggeriert, dass etwas nicht gut wäre? «Ich hab grad ein Glas vom Tresen gestossen, es ist kaputt gegangen. Sorry.» – «Alles gut.» – Das Gedankenkino geht los: Die Frau hinter der Bar denkt bestimmt, wieso ich so ungeschickt bin. Wieso nicht einfach weniger fuchteln beim Reden? Jetzt müssen andere Gäste warten, weil sie erst die Scherben aufwischen muss. Das finde ich gar nicht gut! Wenn ich das aber so zum Ausdruck bringen würde, dann würde ich wieder dasselbe hören – «alles gut». Dann würde ich wieder sagen: «Also normalerweise bin ich nicht so schusselig.» – «Alles gut.»

Und wir wären gefangen in einer Endlosschleife des alles gut Seienden mit dem uns ständig begleitenden Gefühl, dass es noch irgendwas gibt, das man doch noch rechtfertigen muss.

Vielleicht wären aber dann wiederum genau diese zwei Worte meine Rettung.

Vielleicht also sollte man mal so richtig aus sich rauskommen und als Konter auf das affirmative «Alles gut» einfach mal hinhauen: «Nein, nichts ist gut!» Dann würde es bestimmt still, alle, die gerade in der Nähe wären, würden sich umdrehen und irgendwie auf eine Erklärung warten, aber irgendwie auch nicht. Denn das will ja niemand hören, so öffentlich, unvermittelt, mitten im Alltag, wenn jemand mal laut sagt, was nicht gut ist – dass da jetzt überall Scherben liegen wegen des zerschlagenen Glases, dass nun andere eben warten müssen auf ihr Getränk und wir es uns gewohnt sind, immer alles sofort zu bekommen, für möglichst wenig Geld, Kapitalismus halt. Wieso gibt es noch immer keine Alternative? Auch wegen kein Plan B und so. Gar nicht gut!

Vielleicht wären aber dann wiederum genau diese zwei Worte meine Rettung.

«Sorry, ich wollte nicht ausrasten.» – «Alles gut.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.