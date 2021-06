Fazit nach der ersten Halbzeit

Auf einen solchen Auftritt der Nationalmannschaft hat die Schweiz gewartet. Das Team von Vladimir Petkovic führt zur Pause gegen die Türkei 2:0. Und getroffen haben zwei Spieler, die zuletzt arg unter medialen Beschuss geraten sind nach schwachen Auftritten gegen Wales und Italien: Haris Seferovic und Xherdan Shaqiri.

Die Türken haben zwar in der vierten Minute den ersten guten Abschluss der Partie, doch der Schweizer Goalie Yann Sommer kann Ayhans Schuss mit einer spektakulären Parade abwehren. Wenigen Sekunden später führt die Schweiz bereits 1:0. Nach einem doppelten Patzer der türkischen Abwehr kommt Seferovic an den Ball und trifft mit einem satten Linkschuss von der Strafraumgrenze aus (6.). In der 26. Minute steht es 2:0 für die Schweiz. Jetzt ist es Shaqiri, der von der Strafraumgrenze zum Abschluss kommt - und mit seinem schwächeren rechten Fuss perfekt in die hohe Ecke trifft. Wie zuvor Seferovic hält sich Shaqiri beim Jubel den Mittelfinger über die Lippen. Soll heissen: Seht her, ihr Kritiker, wer getroffen hat!

Engagiert, spielfreudig, stark, so präsentieren sich die Schweizer in der Offensive wiederholt. Unmittelbar nach dem 2:0 vergibt Shaqiri das mögliche dritte Tor. In der Defensive aber zeigen das Team wiederholt Mühe und benötigt einen weiterhin starken Sommer, um schadlos bis zur Pause zu kommen. Wie zum Beispiel in der 16. und 43. Minute, als der 32-Jährige Torhüter jeweils gegen Müldür rettet.