Grosse Eröffnung am Wochenende – Alles, was Sie über das neue Kunsthaus wissen müssen Vom Bistro über das erweiterte Kinderangebot bis zu den Sammlungen: Was neu ist, was bleibt – und was noch kommt. Annik Hosmann

«Tastende Lichter» heisst die Skulptur von Pipilotti Rist, die vor dem Kunsthaus-Erweiterungsbau steht. Foto: Juliet Haller/Amt für Städtebau Zürich

Vor neun Jahren sagte da Zürcher Stimmvolk «Ja» zu einer Erweiterung des Kunsthauses, nach fünf Jahren Bauzeit war das Gebäude fertig. Zwischen der Abstimmung damals und der Eröffnung am kommenden Wochenende ist viel passiert. Von der umstrittenen Architektur (die einige an ein Gefängnis erinnerte) über eine umstrittene Sammlung (jene des Industriellen und Waffenhändlers Emil Georg Bührle) über die Beobachtung, dass Künstlerinnen und ihre Werke unterrepräsentiert seien, bis zum überraschenden Tod von Anne Keller Dubach, der neuen Präsidentin der Zürcher Kunstgesellschaft. Hinzu kam die Pandemie, die unter anderem verhinderte, dass das Publikum bereits letzten Winter in einer Preview einen ersten Einblick erhielt.