Am 28. November wird abgestimmt – Alles, was Sie über die Zürcher Abstimmungen wissen müssen Auf Kantonsebene entscheiden die Stimmberechtigten über das Energiegesetz, in der Stadt Zürich über zwei wichtige Richtpläne. Unsere gesammelten Artikel dazu in der Übersicht.

Soll hier in Zukunft eine Art grüne Champs-Élysées entstehen? Über den Richtplan wird Ende November im Kanton abgestimmt. Foto: Urs Jaudas

Darum geht’s

Sowohl im ganzen Kanton wie auch in der Stadt Zürich kommen Schlüsselvorlagen dieses Jahrzehnts zur Abstimmung. Kantonal geht es um den Ersatz von 120’000 fossilen Heizungen durch klimaneutrale Wärmepumpen. In der Stadt entscheidet das Stimmvolk, ob Zürich gleichzeitig verdichtet, grüner und langsamer werden soll. Umstritten ist etwa der Verkehrsrichtplan, in der es unter anderem um Tempo 30 generell, Veloförderung und um den Abbau von Blauzonen-Parkplätzen geht.

Kanton Zürich: Energiegesetz

Das Energiegesetz fördert den Ersatz durch alternative Energie: Heizungsinstallateure transportieren einen Ölheizkessel ab. Foto: Gaëtan Bally

Öl- und Gasheizungen sind für 40 Prozent der direkten CO₂-Emissionen verantwortlich. Das neue kantonale Energiegesetz will das Ende der fossilen Beheizung beschleunigen: Beim Heizungsersatz darf künftig nur noch dann auf Öl oder Gas gesetzt werden, wenn eine klimaneutrale Alternative über die gesamte Lebensdauer mehr als 5 Prozent teurer wäre. Für Hauseigentümerinnen und -eigentümer, die von den hohen Anfangsinvestitionen einer Wärmepumpe trotz Förderbeiträgen überfordert wären, gilt eine Ausnahmeregel. (hub)

Parolen

Ja: SP, FDP, GLP, Grüne, Mitte, EVP, AL

Nein: SVP, EDU

Stadt Zürich: Richtplan Siedlung

Mit dem Siedlungsrichtplan sollen neue Alleen entstehen: Zürich in der Nacht. Foto: Urs Jaudas

Laut Vorhersagen wird Zürich bis im Jahr 2040 um etwa 80’000 Einwohnerinnen und Einwohner grösser werden. Dieses Wachstum wird vor allem innerhalb bereits bebauter Gebiete stattfinden. Der Richtplan Siedlung soll dafür sorgen, dass Zürich trotz dieser anstehenden Verdichtung wohnlich und attraktiv bleibt. Dazu sind verschiedenste Massnahmen vorgesehen, zum Beispiel die Stärkung von rund 50 Quartierzentren, mehr Grünflächen oder höhere Häuser entlang der grossen Achsen. (bat)

Parolen:

Ja: SP, Grüne, GLP, AL

Nein: FDP, SVP, EVP

Stadt Zürich: Richtplan Verkehr

Mehr Velo und weniger Geschwindigkeit: Das fordert der neue Verkehrsrichtplan. Foto: Margrit Müller

Der neue Verkehrsrichtplan sieht mehr Platz fürs Velo und weniger fürs Auto vor. Insgesamt sind 100 Kilometer Vorzugsrouten für Fahrräder vorgesehen, gut 50 davon autofrei. Zusätzlich soll flächendeckend Tempo 30 eingeführt werden. In der Innenstadt werden Parkplätze verschwinden. Das bisherige Prinzip, verschwindende oberirdische Parkplätze in einer Tiefgarage zu ersetzen, hätte ausgedient. In den Quartieren soll ausserdem die Fläche der blauen Zonen deutlich schrumpfen. (sip)

Parolen:

Ja: SP, Grüne, GLP, AL, EVP

Nein: FDP, SVP

330-Millionen-Kredit für die Fernwärme

Schraffiert eingezeichnet sind die heutigen Fernwärme-Versorgungsgebiete, flächig die künftigen Fernwärme-Versorgungsgebiete. Quelle: Stadt Zürich

Die Stadt Zürich will mit 330 Millionen Franken die Fernwärmeversorgung erweitern. Bis 2040 können Haushalte in Wipkingen, Oberstrass, Unterstrass, Guggach, Zürich-West/Sihlquai sowie Aussersihl Abwärme aus der Kehrichtverbrennung Hagenholz und Wärme aus dem Holzheizkraftwerk Aubrugg beziehen. Der Ausbau ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer klimaneutralen Stadt bis 2040. (lop)

Parolen:

Ja: SP, FDP, Grüne, GLP, AL, EVP

Nein: SVP

71-Millionen-Kredit für die Siedlung Hardau

So soll die neue Wohnsiedlung zwischen der Hardstrasse und den Hardau-Hochhäusern (links) aussehen: Hauptfassade des Hofgebäudes. Visualisierung: Nightnurse Images

Die städtische Wohnsiedlung Hardau I neben den markanten Hardau-Hochhäusern in Aussersihl stammt aus dem Jahr 1964. Jetzt will die Stadt die in die Jahre gekommene Siedlung durch einen 71 Millionen Franken teuren Neubau ersetzen. Eine Instandsetzung lohne sich nicht. Mit einem Neubau könnten zudem die Ausnützungsreserven des Areals besser ausgeschöpft und die Zahl preisgünstiger Wohnungen von 80 auf 122 erhöht werden. Bei einem Ja will die Stadt mit dem Rückbau im kommenden Frühling beginnen, der Neubau soll Ende 2024 bezugsbereit sein. (mth)

Parolen:

Ja: SP, FDP, Grüne, GLP, AL, EVP

Nein: SVP

