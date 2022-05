Nachruf auf Ruedi Herger – Aloha war sein Lebensmotto und Abschiedsgruss Ruedi Herger hat den ersten Snowboard-Olympiasieger gecoacht und produzierte Freestyle-Helme. Jedem, dem er begegnete, öffnete er sein Herz. Meinung Ev Manz Urs Jaudas

Grenzenloser Bewegungsdrang: Nach einem Tag auf dem Brett setzte sich Ruedi Herger (1967–2022) gern auch mal noch aufs Bike. Foto: Urs Jaudas

Das erste Schweizer Olympiagold in der Halfpipe von Nagano ist auch Ruedi Hergers Verdienst. Entsprechend innig umarmt ihn Gian Simmen nach dem finalen Run an diesem regnerischen Februartag 2002. Herger ist zu dieser Zeit Manager des Santa-Cruz-Teams mit Spitzenfahrer Simmen. «Ohne Ruedi wäre ich nie so weit gekommen», sagt dieser, «er hat mir in seiner direkten und offenen Art meine Fehler, aber auch den Weg zum Sieg aufgezeigt.»