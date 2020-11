Die Situation in Österreich und Italien Infos einblenden

In Österreich stehen die Skilifte und Gondeln in den Gletschergebieten wie etwa in Zell am See am Kitzsteinhorn aufgrund des Lockdowns vorerst bis zum 6. Dezember still. Wann der Betrieb wieder aufgenommen wird und die auch bei Touristen beliebten Skiorte wie Sölden, Ischgl, St. Anton und Saalbach ihre Saison tatsächlich eröffnen können, ist noch nicht klar.

Fest steht, dass es strenge Regeln geben soll. So muss etwa beim Anstellen bei einer Seilbahn ein Abstand von einem Meter eingehalten werden und in den Gondeln ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Apres-Ski-Parties wurden bereits vor Wochen verboten. Im vergangenen Winter hatte sich der für seine Apres-Ski-Szene bekannte Tiroler Skiort Ischgl zu einem Corona-Hotspot entwickelt. Tausende Urlauber steckten sich dort zu Beginn der Pandemie an und verbreiteten das Virus dann auf der ganzen Welt. Vor allem die überfüllten Apres-Ski-Bars galten als idealer Nährboden für die Verbreitung des Virus. Auch bei einer Öffnung der Skigebiete dürften in diesem Winter viele ausländische Gäste zu Hause bleiben.

Italien gehört wie Österreich, Frankreich, Slowenien und die Schweiz zu den Ländern mit einem bedeutenden Anteil an den Alpen. Italiens Skigebiete erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund elf Milliarden Euro, ein Drittel davon stammt aus den Tagen, die Italiener normalerweise zu Weihnachten und Neujahr in den Alpen und Dolomiten verbringen. In Italien sind bislang mehr als 50’000 Menschen gestorben, die positiv auf Corona getestet wurden. Damit zählt das Land weltweit zu den am stärksten betroffenen Ländern. Viele italienische Regionen sind derzeit in einem Lockdown mit Einschränkungen, die mindestens bis zum 3. Dezember bestehen bleiben.