100-Jahr-Jubiläum HC Davos – Als 10’000 Nazioffiziere dem HCD zujubelten Die Davoser dienten 1941 an einem Clubturnier in Berlin NS-Propagandazwecken. Der sportliche Austausch im Zweiten Weltkrieg spiegelte die Schweizer Ambivalenz. Simon Graf

Umstrittene Gäste: Der HCD (hell) duelliert sich 1941 am Spengler-Cup mit dem nationalsozialistischen Berliner SC. Foto: Caspar (Keystone/Photopress-Archiv)

Der Krieg tobte im Frühjahr 1941, eineinhalb Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, in ganz Europa. Das nationalsozialistische Deutschland rüstete sich für den Balkanfeldzug, um Bündnispartner Italien zu Hilfe zu eilen. Derweil bereitete Adolf Hitler den Russlandfeldzug vor. Die Schweiz war im Herzen Europas als neutrales Land mittendrin und doch nicht dabei. Glücklicherweise. Ein weisser Fleck auf der Karte unter dem bedrohlichen Nachbarn.

In diesen explosiven Zeiten kam es zum dunkelsten Kapitel in der 100-jährigen Geschichte des HC Davos, die der Historiker Daniel Derungs in seiner kürzlich publizierten Dissertation (E-Book kostenlos) aufgearbeitet hat: dem Ausflug im März 1941 zum «Grossen Preis der Reichshauptstadt» nach Berlin, einem internationalen Clubturnier. Die Davoser, damals im Schweizer Eishockey das Mass aller Dinge mit dem legendären «ni-Sturm» mit Bibi Torriani, Hans und Pic Cattini, sicherten sich mit einem 4:2 im Final gegen Hammarby Stockholm den Turniersieg.